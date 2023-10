SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Servidores públicos federais que são aposentados, pensionistas ou anistiados políticos civis precisam fazer a prova de vida anualmente.

Eles recebem renda por meio do Siape (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos). O procedimento é realizado para comprovar a identidade do beneficiário e garantir a continuidade dos pagamentos.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou, na quarta-feira (4), que a prova agora pode ser concluída por meio de reconhecimento facial no aplicativo SouGov.br. Antes, o servidor precisava iniciar o procedimento no app e finalizá-lo em outro app, o Gov.br.

Veja as opções para os servidores fazerem a prova e o passo a passo em cada uma delas.

PROVA DE VIDA PRESENCIAL

O servidor deve comparecer ao balcão de atendimento da unidade de gestão de pessoas do seu órgão público.

Outra opção é ir a uma agência do banco em que recebe seu benefício. O servidor precisa ir pessoalmente e levar documento oficial com foto (cédula de identidade ou CNH) e CPF.

PROVA DE VIDA DIGITAL

É preciso ter biometria cadastrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou na Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para que seja feito o reconhecimento facial. O aplicativo SouGov.br se destina apenas aos servidores federais e faz a comprovação da vida.

Por meio do app, os funcionários públicos também podem fazer solicitações relacionadas a benefícios como auxílio-funeral, pensão e ajuda de custo com transporte, por exemplo. Embora exista o site do SouGov.br, a versão para desktops não permite fazer a prova de vida.

O procedimento é semelhante à prova de vida digital do INSS. Para fazer o recadastramento no app, o servidor deve:

Baixar o aplicativo SouGov.br, disponível para download para Android e para iOS;

Para logar no aplicativo, basta acessar com seus dados da conta Gov.br;

Após logar no app, você poderá buscar pela função "Prova de vida" na página inicial ou no menu lateral de opções;

O aplicativo vai indicar o status da sua prova de vida:

Regular: você realizou a prova e ela está válida até o prazo informado;

Pendente: você está dentro do período, de três meses, para realizar a prova de vida. Basta clicar no botão "Realizar Prova de Vida" para iniciar o procedimento;

Em atraso: você ultrapassou o período de três meses para realizar a prova, mas é possível fazer o procedimento mesmo assim ?clique em "Realizar Prova de Vida";

Após clicar em "Realizar Prova de Vida", leia as dicas com atenção e clique em "Fazer reconhecimento facial";

O aplicativo irá mostrar uma moldura e você precisará enquadrar seu rosto nela usando a câmera frontal do smartphone. Seu cabelo não deve cobrir seu rosto;

Após enquadrar o seu rosto na imagem, clique no botão de tirar foto (bolinha branca) para realizar o reconhecimento facial;

Sua imagem será registrada. Caso a biometria seja validada, a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso" será apresentada;

Para verificar a situação de sua prova de vida, basta clicar em "Consultar Situação";

Se aparecer a mensagem "Não foi possível validar a sua biometria facial. Observe as orientações de como realizar a prova de vida", será necessário tentar novamente;

Se você exceder um número de tentativas, a mensagem "Número de tentativas diárias excedidas. Por medida de segurança, favor tentar novamente após 24 horas" será apresentada;

Voltando ao menu da "Prova de Vida", ao clicar na palavra "Arquivo", na área "Comprovante", você irá baixar um documento que comprove que o procedimento foi realizado.