SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais da metade dos pais que fazem poupança ou investimentos para o futuro dos filhos são das classes A e B, três em cada sete não conseguem guardar nenhum dinheiro e 61% deles não dá mesada aos filhos.

Os dados são da pesquisa "Finanças para os Filhos: Dinheiro é Coisa de Adulto?", realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, e mostram que 51% dos pais que poupam para os herdeiros são os que possuem renda mais alta.

O estudo, lançado na semana do Dia das Crianças, mostra ainda que, dos pais poupadores, 27% pertencem à classe C, e 17% às classes D e E. Foram entrevistadas 808 famílias em setembro deste ano.

Segundo o levantamento, a maioria das famílias não faz esse tipo de investimento. Sete em cada dez pais entrevistados (72%) não fazem poupança para seus filhos, contra 28% que fazem. Entre os pais que não guardam dinheiro, 49% deles pretendem começar a fazê-lo no futuro, enquanto 23% não têm essa intenção.

Metade dos pais usa a própria conta pessoal para guardar o dinheiro: 50%. Outros 38% guardam em contas bancárias no nome do filho, sendo 19% nas contas digitais e 19% nas de bancos tradicionais.

FILHOS SABEM SOBRE DINHEIRO POUPADO

A pesquisa também apontou que seis em cada dez crianças têm ciência sobre a poupança que os pais fazem para elas.

Boa parte delas, inclusive, tem abertura para conversar sobre o assunto com os responsáveis: 41%. Por outro lado, 19% sabem da poupança, mas não dialogam com os pais acerca do tema.

Analisando os pais que ainda não revelaram a poupança para os filhos, 20% deles pretendem começar a falar sobre o tema em breve, e outros 20% vão introduzir o assunto apenas quando os agora pequenos ficarem mais velhos.

MAIORIA DOS PAIS NÃO DÁ MESADA PARA OS FILHOS

A pesquisa também revelou que a maioria dos pais, 61%, não dá mesada para seus filhos.

Mais da metade dos pais que dão dinheiro aos filhos costumam oferecer os valores para crianças na faixa etária de 6 a 11 anos (54%), seguidos pela faixa dos adolescentes que têm entre 15 e 18 anos (45%). A maioria dos responsáveis adota a mesada mensal (62%).

O valor médio da mesada no Brasil é de até R$ 100 -74% dos pais adotam esse limite. Entre as principais razões que motivam os genitores a oferecer quantias estão compra de lanches na escola (33%) e ensinar filhos a pouparem dinheiro (32%).

A Folha de S.Paulo produziu uma série em que ensina como ter independência financeira com dicas para todas as idades, além de uma calculadora que mostra quanto poupar para alcançar um nível estável nas finanças. Clique em um dos links abaixo para acessar os conteúdos.