SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assistente de IA por WhatsApp capta US$ 10 mi com Vale do Silício e ex-jogador da NBA, BC propõe meio-termo a bancos e maquininhas e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (18).

**CHATBOT POR WHATSAPP CAPTA US$ 10 MI**

A startup espanhola LuzIA, que tem uma assistente de IA (inteligência artificial) via WhatsApp, anunciou nesta segunda ter recebido um aporte de US$ 10 milhões (R$ 50,3 milhões) em uma rodada série A.

A plataforma foi lançada em março e chegou ao Brasil em julho;

Desde então, quase 6 milhões de usuários do país mandaram mensagem para o chatbot, diz a startup.

QUEM INVESTIU

A Globo Ventures, empresa de investimentos do Grupo Globo, e fundos como Khosla Ventures, A* Capital, Abstract Ventures e FJ Labs.

O aporte também foi acompanhado por investidores individuais, como o ex-jogador de basquete Pau Gasol, espanhol que foi bicampeão da NBA com o Los Angeles Lakers e que se aposentou das quadras em 2021.

A STARTUP

Com sete meses de vida, a plataforma já chegou à marca de 16,1 milhões de usuários. Esse é o segundo investimento recebido pela LuzIA, que já havia levantado US$ 3 milhões em uma rodada seed.

COMO FUNCIONA

A LuzIA é um chatbot gratuito que pode ser encontrado no WhatsApp e Telegram. No Brasil, o usuário precisa adicionar o número (11) 97255-30361 em seus contatos para iniciar a conversa.

Entre suas funções, está a resposta de pedidos via texto por meio do modelo de linguagem do ChatGPT, o GPT-3.5, e a criação de imagens a partir da IA geradora Stable Diffusion.

A ferramenta também transcreve áudios e recentemente ganhou um recurso de respostas baseadas em previsões meteorológicas.

Segundo a empresa, os comandos enviados pelos usuários são processados de forma anônima pela IA e usados para treinamento sem o nome e número de telefone da pessoa.

**O MEIO-TERMO DO BC PARA BANCOS E MAQUININHAS**

Nem aqui nem lá. O Banco Central ofereceu uma solução para a batalha entre bancos e operadoras de maquininhas sobre os juros do rotativo. A instituição sugere que as compras parceladas sem juros sejam limitadas em 12 meses, enquanto as tarifas de intercâmbio tenham um teto no cartão de crédito.

As medidas, vistas como uma tentativa de meio-termo por parte do BC, não começam a valer agora e não representam um acordo definitivo;

Foi acertado que os envolvidos na discussão façam cálculos sobre os impactos dos novos limites em cada setor e os apresentem no mês que vem.

POR QUE É UM MEIO-TERMO

? O limite das parcelas sem juros afeta as empresas de maquininhas, que antecipam o valor das compras à prazo para os lojistas em troca de uma taxa. O comércio também reclama da medida, por temer queda nas compras.

? A criação de um teto para as tarifas de intercâmbio no cartão de crédito ?hoje apenas no débito e nos pré-pagos?, afeta os bancos. A cada transação, essa taxa é paga ao emissor do cartão por quem oferece as maquininhas para o comerciante.

ENTENDA A DISPUTA

Ela começou depois de o Congresso ter aprovado um limite para as taxas de juros no rotativo, modalidade acionada quando a fatura do cartão não é paga. Com taxa de 445,7% ao ano, a linha de crédito é a mais cara do mercado.

Os bancos dizem que um limite do rotativo tem de estar atrelado a um freio no parcelado sem juros. Afirmam que essas compras aumentam a inadimplência e forçam a cobrança de altas taxas.

As maquininhas e o comércio rejeitam a relação entre as duas modalidades e afirmam que um limite para o parcelamento afetaria o apetite para consumo dos brasileiros.

**RECIBO DE DOIS SANDUÍCHES ACABA EM DEMISSÃO**

Um ex-analista sênior do Citibank perdeu um processo que movia contra o banco britânico que o demitiu por ter mentido sobre refeições feitas em viagem de trabalho. A decisão tornou-se pública na semana passada, como mostra o Financial Times.

ENTENDA O CASO

O então funcionário Szabolcs Fekete apresentou ao seu chefe um recibo de dois sanduíches, dois cafés e uma outra bebida consumida em um dia de trabalho. Ele viajou acompanhado de seu parceiro, que não era funcionário do banco.

As refeições totalizaram menos de 100 euros, o limite diário do banco.

O gerente sênior, porém, recusou a solicitação de reembolso, afirmando que o recibo indicava que as refeições tinham sido para duas pessoas.

Os emails adicionados ao processo mostram a discussão entre os dois:

"O recibo parece ter dois sanduíches, dois cafés e outra bebida... Você está afirmando que tudo isso foi consumido por você?", questionou o gerente.

"Sim, isso está correto... Naquele dia, eu não tomei o café da manhã e bebi apenas um copo de café na parte da manhã. No almoço, comi um sanduíche com uma bebida e tomei um café no restaurante. Levei outro café comigo para o escritório e comi o segundo sanduíche à tarde... O que também serviu como meu jantar", respondeu Fekete.

O gerente encaminhou o pedido de reembolso para o escritório de ética do banco, e uma investigação foi iniciada. O funcionário ainda foi questionado se havia compartilhado um prato de "macarrão com molho pesto e bolonhesa" com seu parceiro. Ele primeiro negou, mas admitiu dias depois.

O banco então demitiu o analista por má conduta grave, afirmando que ele violou a política de gestão de despesas da empresa e havia mentido durante uma investigação interna.

No processo, o juiz afirmou afirmou que "havia uma obrigação por parte do reclamante [funcionário] de admitir e corrigir a situação na primeira oportunidade". "Aceito que o reclamado [banco] exige um compromisso com a honestidade de seus funcionários", completou.

**VOA BRASIL NÃO FOI LANÇADO, MAS É ALVO DE GOLPES**

Golpistas estão usando o nome do Voa Brasil, programa de passagens aéreas que o governo ainda nem lançou, para roubar dados e dinheiro de vítimas.

Como o golpe acontece: os criminosos enganam o usuário com sites fraudulentos, que indicam que o programa já começou e terá venda de passagens aéreas por R$ 200 em trechos de ida e volta.

Ao entrar na página, a vítima é direcionada a um chat, em que ela fornece dados pessoais como nome e CPF e recebe a informação de que cumpre os requisitos para acessar o programa.

Além de roubar os dados dos usuários, os criminosos ainda solicitam que o cidadão pague um valor adiantado, via Pix ou cartão de crédito, para supostamente se cadastrar e não perder a vaga no programa.

COMO FUGIR DO GOLPE

Pesquisar bem o site oficial da iniciativa e checar a veracidade das informações em veículos da imprensa. Procurar na internet sobre reclamações acerca da página também é uma boa.

O QUE É O VOA BRASIL

O programa ainda está sendo desenhado pelo governo, mas a ideia é oferecer passagens aéreas mais baratas em parceria com as companhias para setores específicos da sociedade.

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que a iniciativa pode incluir estudantes do Prouni, inclusive em viagens internacionais, onde alunos de escolas públicas poderiam estudar no exterior com bolsas.

**O QUE MAIS VOCê PRECISA SABER**

SANEAMENTO

Tarcísio envia projeto de privatização da Sabesp e diz que quer proteger empresa. Oposição deve acionar Justiça para barrar proposta, sob argumento de que mudança precisa ser feita via PEC.

CHINA

PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimestre, acima do esperado. Economia tem resultado maior que o esperado pelo mercado, demonstrando sinais de recuperação.

AMÉRICA LATINA

'Como uma heroína': a luta diária dos catadores em uma Argentina em crise. Pobreza afeta 40% e é tema central das eleições presidenciais de domingo (22); país tem inflação anual de quase 140%.

JUSTIÇA

Justiça manda Souza Cruz pagar R$ 1,2 milhão de horas extras a vendedor. Fabricante de cigarros disse à Justiça que profissional era trabalhador externo; empresa não respondeu à reportagem.