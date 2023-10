BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) e o presidente paraguaio, Santiago Peña, deverão se reunir na próxima semana para iniciar as discussões sobre o tratado de Itaipu, segundo afirmou nesta quinta-feira (19) o diretor-geral da hidrelétrica, Enio Verri.

A reunião do conselho de administração de Itaipu, prevista para o próximo dia 26 no Ministério de Minas e Energia, marcará o início das negociações para revisão do anexo C do acordo firmado entre Brasil e Paraguai.

O anexo traz as bases financeiras e de prestação dos serviços. No acordo firmado em 1973, uma revisão dessa parte do tratado foi prevista para quando a dívida assumida para a construção fosse quitada ?o que ocorreu em fevereiro deste ano.

"Os conselheiros paraguaios e os brasileiros estarão aqui. Nessa data o presidente Lula vai estar presente, o presidente Santiago Peña também. Será aberta a negociação do anexo C. Portanto, dia 26 é a data que marca o início das negociações dos 50 anos do tratado, do anexo C", disse Enio Verri a senadores durante audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.

"A Itaipu, dentro do tratado, tem um papel. Qual é esse papel? Somos auxiliares técnicos, fazemos planilhas, números e repassamos ao Ministério de Relações Exteriores que vai ser o negociador, assim como ministro de Relações Exteriores do Paraguai. Por isso quero destacar que o dia 26 é uma data histórica no início dessas negociações", continuou.

Em julho, após se reunir com Lula, Peña chegou a afirmar que estava "otimista" para que o acordo de renovação do contrato de gestão de Itaipu fosse firmado ainda neste ano.

"Já sabemos o que aconteceu nos últimos 50 anos e, depois de assinado o acordo, a Itaipu foi construída, operada e a dívida foi paga e hoje temos o desafio de pensar de maneira ambiciosa juntos para os próximos 50 anos", afirmou Peña naquele momento.