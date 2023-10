BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Tesouro Nacional lançou nesta quinta-feira (19) uma nova funcionalidade que permitirá a criação de campanhas de financiamento coletivo para o Tesouro Educa+, título voltado para investir na educação superior de crianças e adolescentes.

A iniciativa foi batizada de Tesouro Direto Coletivo. Com ela, familiares e amigos poderão contribuir via Pix para a campanha criada pelos pais ou responsáveis da criança cadastrada com o objetivo de auxiliar a financiar coletivamente o futuro educacional dela.

A campanha colaborativa ficará hospedada no site do Tesouro Direto e deve ter um nome e uma descrição. Depois do cadastro, será gerado um link da "vaquinha" pelo qual os apoiadores poderão escolher o valor de contribuição.

O Tesouro Educa+ foi lançado em agosto com o objetivo de ajudar as famílias a atingirem uma renda extra para pagar os estudos dos jovens quando eles tiverem idade para cursar o ensino superior ou alguma especialização.

Nesta quinta, também foi anunciada a possibilidade de abertura de conta em nome do menor de idade dentro do Tesouro Direto através do cadastro rápido Cad&Pag -funcionalidade que busca facilitar o registro de novos investidores no programa.