SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez em seis meses, os economistas ouvidos pelo BC (Banco Central) reduziram a previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano. No boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (23), o mercado estima crescimento de 2,90%, uma diminuição de 0,02 ponto percentual em relação à semana passada, quando o índice estava em 2,92%.

O mercado vinha promovendo alterações na expectativa, mas sempre para cima nos últimos seis meses. A última vez em que houve queda na comparação à previsão da semana anterior foi em 17 de abril, quando o mercado previa um PIB de 0,976%, abaixo do 0,9947% da semana anterior.

Depois disso, o relatório apontou estagnação ou alta a cada semana. O resultado ocorre na semana seguinte à divulgação do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), sinalizador do PIB, que registrou queda de 0,77% em agosto na comparação com julho, segundo números dessazonalizados.

A contração foi maior do que esperada pelo mercado, que estimava redução de 0,30% de acordo com pesquisa da agência de notícias Reuters. Após a divulgação do índice na sexta-feira (20), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a afirmar que está preocupado com o resultado do terceiro trimestre.

Lista **** "Estamos preocupados com o nível de atividade, sobretudo no terceiro trimestre, sabendo que a inflação está convergindo para a meta no tempo, como no mundo inteiro", disse Haddad no gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo.

Apesar do temor, o ministro mantém a expectativa que o Brasil deve terminar o ano com crescimento em torno de 3% no PIB, mas disse que é preciso ver como será o crescimento na margem, porque é isso que irá projetar o desempenho da economia no futuro.

Se houve a queda na previsão para 2023, os economistas mantiveram os mesmos índices para o PIB em 2024 (1,5%), 2025 (1,9%) e 2026 (2%).

Na inflação, o mercado também reviu sua previsão e reduziu a taxa do IPCA em 0,1 ponto percentual, indo de 4,75% para 4,65%. A expectativa também caiu para 2024 (de 3,88% para 3,87%) e manteve-se para 2025 e 2026 em 3,5%.

Outra alteração vista no boletim Focus foi no dólar para 2026, que caiu de R$ 5,20 para R$ 5,19. Nos outros anos, a previsão permanece em R$ 5 (2023), R$ 5,05 (2024) e R$ 5,10 (2025).

O mercado manteve a expectativa na taxa básica de juros, a Selic, para os próximos quatro anos em 11,75% (2023), 9% (2024) e 8,5% (2025 e 2026).