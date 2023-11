SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fintech QI Tech capta R$ 1 bi em maior investimento em startup brasileira no ano, governo estuda mudar meta fiscal do ano que vem para déficit de 0,5% do PIB e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (1º).

**FINTECH RECEBE MAIOR APORTE DO ANO**

A QI Tech, fintech que fornece infraestrutura para concessão de crédito por empresas, anunciou nesta terça (31) ter recebido um aporte de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão).

Este é o maior aporte anunciado por uma startup brasileira neste ano, superando a captação de US$ 85 milhões do Gympass em agosto.

A fintech não revelou em quanto foi avaliada após o investimento, feito em rodada série B (entenda aqui as etapas de investimento em startups).

QUEM INVESTIU

O aporte foi liderado pelo fundo americano General Atlantic, que também tem na carteira empresas como Unico, Kavak e QuintoAndar. A rodada foi acompanhada pela Across Capital, que já era investidora da QI Tech.

Em 2021, a fintech havia recebido um investimento do Fundo Soberano de Cingapura (GIC), em uma série A no valor de US$ 50 milhões (R$ 252 milhões, na cotação atual).

A STARTUP

Fundada em 2018, ela afirma ser lucrativa desde o primeiro ano de operação. Com foco em grandes empresas, nomes como 99, Enjoei, QuintoAndar e Unidas são alguns de seus clientes.

A fintech oferece um conjunto de APIs (interfaces de comunicação) com serviços de oferta de crédito, ferramentas de pagamentos, abertura de contas digitais e soluções antifraude.

Os clientes podem comprar uma ou mais soluções e integrá-las a sua plataforma, como se fosse em um Lego, e oferecê-las ao consumidor final.

A ideia é ser uma "one-stop-shop" para serviços financeiros, ou seja, oferecer uma jornada completa para as empresas clientes em um só lugar.

Com a maior parte das soluções com tecnologia nativa (construída em casa), a empresa aproveitou os aportes recebidos para comprar soluções que agregassem a sua plataforma de serviços financeiros.

Um exemplo foi a startup de cibersegurança Zaig, adquirida em 2021, que adicionou a prevenção de fraudes à gama de produtos oferecidos.

Neste ano, a QI Tech recebeu autorização para operar como DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), de olho no mercado de FIDCs (fundos de direitos creditórios).

Após a atual rodada, a empresa mira um IPO (oferta inicial de ações), que pode acontecer aqui ou nos EUA, mas depende das condições de mercado, disse à Reuters Marcelo Bentivoglio, cofundador e diretor financeiro da fintech.

**GOVERNO ESTUDA META COM DÉFICIT DE 0,5%**

O governo Lula (PT) discute enviar ao Congresso uma mensagem para revisar a meta de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem.

O novo alvo seria um déficit primário (mais despesas que receitas, sem contar os gastos com juros) de 0,5% do PIB, mas o número ainda está em discussão, escreve a repórter Catia Seabra.

COMO É HOJE

O Orçamento encaminhado pelo governo prevê um equilíbrio entre receitas e despesas no ano que vem, com uma margem de tolerância de 0,25 ponto, para mais ou para menos, como prevê o arcabouço fiscal.

Em caso de estouro da meta para o lado negativo, são acionadas medidas de contenção de gastos, como proibição de concursos públicos e de aumentos para servidores.

COMO PODE FICAR

O governo estuda alterar a meta para um déficit de 0,5% do PIB. Nesse caso, a margem de tolerância passaria para um déficit de até 0,75%, abrindo espaço no Orçamento para mais despesas.

COMO CHEGAR ATÉ AQUI

O governo não tinha admitido publicamente que não alcançaria a meta prevista para o ano que vem, apesar da projeção de economistas e analistas do mercado apontarem para isso.

O cenário mudou na última sexta, quando o presidente Lula disse que ela não precisava ser zero para não "começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias nesse país".

A fala fez os juros e o dólar subirem, e a Bolsa, tombar. Na equipe econômica, o anúncio do presidente virou motivo de alerta, com o temor de que as medidas de arrecadação que tramitam no Congresso não andem.

Na segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, evitou cravar a meta zero e se irritou com jornalistas quando foi perguntado sobre a possibilidade de o governo não cumprir o objetivo .

- Nesta terça-feira, ele afirmou que não ficou bravo com os repórteres, mas justificou suas respostas dizendo que foi perguntado de forma "dura".

**DONA DE STARBUCKS, SUBWAY E EATALY NO BRASIL PEDE RJ**

A SouthRock Capital, que opera no Brasil marcas como Starbucks, Subway e Eataly, entrou com pedido de recuperação judicial (RJ) nesta terça. O fundo de investimentos reportou dívidas de R$ 1,8 bilhão.

O QUE EXPLICA

A SouthRock citou a pandemia, a inflação e as taxas de juros elevadas como fatores que a levaram a tomar a medida de proteção contra credores.

Ela ainda disse que o pedido de RJ foi feito para proteger financeiramente algumas de suas operações e ajustar seu modelo de negócio à atual realidade econômica.

Entre as medidas a serem tomadas, está "a revisão do número de lojas operantes, do calendário de aberturas, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders, bem como de sua força de trabalho tal como está organizada atualmente".

A SOUTHROCK

Foi fundada em 2015 pelo investidor americano Ken Pope. Desde então, vem adquirindo o direito de operação de marcas no Brasil, como Starbucks, em 2018, e Subway e Eataly, ambas no ano passado.

Ela também é responsável aqui pela TGI Fridays e pela empresa de serviços de restaurantes Brazil Airport Restaurantes (BAR), com estabelecimentos em aeroportos do país, como o de Guarulhos.

As marcas continuarão operando normalmente durante essa fase de reestruturação, disse a empresa.

**LEITE COM MELATONINA**

O leite ordenhado da vaca durante a madrugada, quando ela está com sono, possui cerca de dez vezes mais melatonina que o extraído no meio da tarde, às 15h.

O resultado, observado por uma pesquisa finlandesa, foi confirmado por um estudo feito pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Esse é um dos argumentos para a liberação da produção do leite com melatonina no Brasil, buscada pelos produtores de leite há mais de dois anos. O Ministério da Agricultura e Pecuária, responsável pela análise, diz que trata o tema com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ENTENDA

A melatonina é um hormônio produzido naturalmente para indução do sono. No organismo dos humanos, sua produção sofre uma redução com o envelhecimento.

Desde outubro de 2021 a Anvisa liberou o uso e a venda de melatonina sem receita médica, mas apenas como suplemento alimentar e para maiores de 19 anos.

Os produtores brasileiros defendem que a ordenha noturna já é liberada no exterior, não afeta as vacas e gera benefícios para as pessoas.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Lula sanciona Marco das Garantias com veto a busca e apreensão extrajudicial de veículos. Apoiadores afirmam que modelo amplia acesso dos brasileiros a diferentes tipos de financiamento.

CONGRESSO NACIONAL

Lira leva reclamações a Lula e cobra articulação por pauta de Haddad. Presidente da Câmara quer mais diálogo sobre projeto que altera regras do ICMS; texto pode gerar R$ 35 bi em receitas.

BANCO CENTRAL

Bancos passam a compartilhar entre si informações sobre golpes. Entra em vigor nesta quarta medida regulamentada pelo BC em maio.

MERCADO

Irmãos Batista são absolvidos pela CVM em processo por insider trading. Órgão formou maioria por absolvição em maio e concluiu julgamento nesta terça; J&F diz que decisão desfaz injustiça.

ALIMENTAÇÃO

Cervejarias globais terão redução de custos, mas descartam diminuir preços. Analistas preveem que custo de matéria-prima diminuirá, mas grandes marcas não reverterão para clientes.

CHINA

Quase metade das famílias mais ricas do Brasil é novata em lista da Forbes, diz instituto. Levantamento compara mobilidade no topo da pirâmide social de quatro países; China é o que mais teve acréscimos.