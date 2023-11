SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agências bancarias de todo Brasil não terão atendimento presencial nesta quinta-feira (2) por conta do feriado de Finados. Caixas eletrônicos e serviços online estarão disponíveis para os usuários mesmo sem expediente presencial.

Na sexta-feira (3), o atendimento voltará ao normal nas agências bancárias, de acordo com horário de início e fim do expediente definidos em cada localidade.

O pagamento de contas de água, luz e telefone que tenham o vencimento na data do feriado poderá ser feito no próximo dia útil, sexta-feira (3). A prorrogação também vale para carnês. No entanto, a orientação de especialistas é checar se a data foi realmente alterada para não pagar juros.

Boletos em geral vêm com os vencimentos ajustados aos feriados nacionais para evitar encargos pelo atraso da quitação. Em caso de dúvida sobre o prazo de pagamento, o cliente deve ligar para o atendimento da empresa que emitiu o título para confirmar ou negociar a melhor data.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) também recomenda a antecipação do pagamento da conta e, caso o boleto tenha código de barras, é possível fazer agendamento nos caixas eletrônicos e outros canais de atendimento disponibilizados pelos bancos.

*

COMO ACESSAR A CONTA BANCÁRIA FORA DA AGÊNCIA

O cliente pode acessar sua conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de seu banco no celular e pelo internet banking para realizar diversos serviços. Entre eles estão:

- Pagamento de contas

- Consulta de saldos e extratos

- Transferências financeiras

- Agendamento de pagamentos

- Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato

- Contratação de serviços e empréstimos

- Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023

- Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito

- Limite de crédito

- Crédito imobiliário

- Comprovantes de transações bancárias

CONFIRA O TELEFONE DE ALGUNS BANCOS

- Banco do Brasil: 0800-7290722

- Santander: 0800-7627777

- Caixa Econômica Federal: 0800-7260101

- Banco Bradesco: 0800-7048383

- Itaú Unibanco: 0800-7280728

- Banco Safra: 0800-7725755

ENTENDA O PAGAMENTO DE CONTAS NO FERIADO

- Os clientes devem quitar suas contas bancárias de acordo com as datas contratuais ou regras legais

- Por lei, em feriados, contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos

- Já alguns tributos têm a data adiantada, como é o caso da contribuição ao INSS para algumas categorias de segurados

- É preciso ficar atento ao dia do vencimento de cada conta ou imposto

- Quando não há funcionamento dos bancos, a rede bancária deve oferecer canais para pagamentos alternativos, como na internet, por exemplo

- Em caso de dúvida, o Procon-SP recomenda que o cliente entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da empresa ou do banco para obter informações sobre o pagamento das contas