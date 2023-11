SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Feirão Serasa Limpa Nome inicia os atendimentos presenciais em São Paulo nesta terça-feira (7), com descontos de até 99%.

O atendimento será feito das 9h às 18h e irá até este sábado (11) em pontos da capital paulista, Osasco, Santana de Parnaíba e São Bernardo do Campo.

VEJA OS ENDEREÇOS DOS OITO PONTOS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO FEIRÃO:

- largo de Santa Cecília, ao lado da estação Santa Cecília (região central)

- largo da Concórdia, na região do Brás (zona leste)

- praça Sílvio Romero, na Vila Gomes Cardim (zona leste)

- praça Melvin Jones, na Lapa (zona oeste)

- praça Margarida de Albuquerque Gimenez, em Santana (zona norte)

- Central de Trabalho e Renda de São Bernardo, na rua Padre Lustosa, 48, no centro de São Bernardo do Campo

- av. Tenente Marques, 5.297, no bairro da Fazendinha em Santana de Parnaíba

- praça Antônio Menck, no Bicicletário Largo de Osasco, na região central.

Mais de 500 empresas participam do feirão, entre bancos, financeiras, varejistas e operadoras de telefonia. As companhias de energia Enel e Light também integram a lista.

Credores que participam do feirão e do Desenrola Brasil disponibilizam na plataforma da Serasa ofertas com os mesmos descontos do programa de renegociação do governo federal. No entanto, as ofertas só serão quitadas à vista, enquanto podem ser parceladas com desconto pelo site do Desenrola.

Em setembro de 2023 havia mais de 4,8 milhões de pessoas endividadas só na capital e quase 17 milhões no estado do São Paulo, segundo dados do Mapa da Inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa.

Quem aceitar o acordo oferecido pelo feirão pode realizar o pagamento por Pix, à vista no boleto ou parcelado ?modalidade exclusiva para empresas que não ofereçam descontos do Desenrola.

O tempo para a regularização da dívida varia de acordo com a forma de pagamento escolhida na negociação. São cinco dias úteis após o pagamento à vista no boleto, cinco dias após o pagamento da primeira parcela para acordos parcelados e instantaneamente no Pix.

Outras informações sobre o feirão estão disponíveis neste link.

COMO ACESSAR OS DESCONTOS DO FEIRÃO SERASA LIMPA NOME

- As negociações são feitas pelo aplicativo da Serasa, disponível para download na Play Store, para celulares Android, e na App Store para iPhone;

- É necessário realizar cadastro na Serasa para o serviço. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela;

- Selecione a opção "Ver ofertas", em que é possível verificar condições oferecidas para pagamento com o desconto da Serasa Limpa Nome já aplicado;

- Para fazer um acordo, clique no campo "Negociar";

- Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência;

- No boleto, é possível copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção parcelada, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada;

- Para pagar com Pix, clique em "Copiar chave Pix" e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir;

- Depois, confirme as informações e clique em "Concluir acordo";

- Ao fechar acordo, o pagamento deve ser feito seguindo as condições definidas na etapa anterior