SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa de mídia que detém a marca do concurso de beleza Miss Universo anunciou na quinta-feira (9) que declarou falência enquanto tenta resolver um "problema de liquidez".

O Grupo Global JKN fez o anúncio por meio de um comunicado à Bolsa de Valores da Tailândia, dois meses após não cumprir o prazo para reembolsar títulos no valor de cerca de US$ 12 milhões (cerca de R$ 58,89 milhões).

A empresa de propriedade da magnata da mídia e defensora dos direitos transgênero Anne Jakapong Jakrajutatip comprou o concurso por US$ 20 milhões em 2022. O antigo proprietário era Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos.

Segundo o comunicado, o conselho de administração da JKN concordou na quinta-feira em apresentar um plano de reabilitação do negócio ao tribunal de falências do país.

"A apresentação do pedido de reabilitação resolverá efetivamente o problema de liquidez da empresa por meio de um mecanismo legal e fornecerá uma proteção justa a todos os acionistas", afirmou o comunicado.

As operações continuarão de acordo com o plano, acrescentou. Após o anúncio, o preço das ações da JKN caiu quase 80% nos últimos 12 meses, fechando em 0,77 baht (R$ 0,11) na quinta-feira.

O CONCURSO

O Miss Universo será realizado em 18 de novembro, em El Salvador. As candidatas já estão no país e participaram nessa quarta-feira (8) de um evento de gala no Ministério das Relações Exteriores.

A representante do Brasil será a modelo gaúcha Maria Eduarda Brechane ?ou apenas Mari Brechane?, de 19 anos. Natural de Rio Grande (RS), ela foi eleita no mês de julho, em São Paulo.

A atual campeã é a norte-americana R?Bonney Gabriel, 29, eleita em janeiro deste ano em Nova Orleans (EUA).