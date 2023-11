SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar subiu 0,68% e fechou terminou o dia cotado a R$ 4,940 após um discurso do presidente do Fed (banco central americano), Jerome Powell, sobre a política monetária americana. O dirigente afirmou que as autoridades ainda "não estão confiantes" de que a taxa dos EUA está alta o suficiente para combater a inflação, o que aumentou temores de um possível aumento dos juros americanos neste ano.

"O Fed está comprometido em alcançar uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para reduzir a inflação para 2% ao longo do tempo, e não estamos confiantes de que alcançamos essa postura", disse Powell.

A sinalização não só valorizou a divisa americana como também afetou negativamente as Bolsas globais. Segundo dados preliminares, o Ibovespa caiu de 0,11% nesta quinta, aos 119.034 pontos, e os principais índices americanos terminaram a sessão em queda significativa.

Mais cedo, o dólar operava sem direção definida ante o real, a Bolsa brasileira abriu em alta e os juros futuros locais permaneciam estáveis. Após as falas de Powell, o mercado virou.

"A perspectiva de juros mais altos nos EUA se refletiu na valorização do dólar, o que é natural, pois diminui o diferencial entre juros interno e externo, favorecendo o fluxo para o ativo mais seguro", afirma Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.

No cenário local, a Bolsa também foi afetada por uma forte queda das ações do Banco do Brasil, que recuaram 4,18% e ficaram entre as mais negociadas da sessão após o banco ter divulgado seu balanço corporativo do terceiro trimestre, que veio pior que o esperado.