BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou nesta sexta-feira (10) ao Senado as indicações do professor de economia Paulo Picchetti e do servidor Rodrigo Alves Teixeira para ocupar duas vagas na diretoria do Banco Central.

Lula confirma assim os nomes anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no fim de outubro.

A mensagem presidencial com o encaminhamento dos nomes de Picchetti e Teixeira foi publicada nesta sexta-feira (10) no Diário Oficial da União.

Os nomes agora precisarão ser sabatinados e aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Depois, as indicações irão a voto no plenário daquela Casa legislativa.

Picchetti, conforme a Folha de S.Paulo antecipou, vai substituir Fernanda Guardado (Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos) e Teixeira entrará no lugar de Mauricio Moura (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta), cujos mandatos terminam no dia 31 de dezembro.

Apesar de os mandatos vencerem apenas no fim de dezembro, o governo preferiu antecipar o processo de indicações para que a tramitação no Senado encerrasse antes do recesso parlamentar. Dessa forma, garante que os novos integrantes participem do primeiro encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) do BC em 2024, agendado para os dias 30 e 31 de janeiro.

Picchetti é especialista em econometria, análise de ciclos econômicos e índices de preços ?temas relacionados à missão do Banco Central de assegurar a estabilidade de preços da economia. Hoje, é professor na Escola de Economia de São Paulo, ligada à FGV (Fundação Getulio Vargas).

Ele já foi coordenador de índice de preços na Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e atua hoje em função similar na FGV Ibre, onde coordena o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor - Semanal). Por isso, é reconhecido por pares como autoridade no tema de inflação.

Além disso, Picchetti cursou o mestrado em economia na USP no mesmo período em que o ministro Fernando Haddad (Fazenda), no início dos anos 1990. Ele também tem doutorado em economia pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.

Já Teixeira é servidor de carreira do BC e atua hoje como secretário especial adjunto de Análise Governamental na Casa Civil. Ele é professor do departamento de economia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Além dos dois novos nomes, Lula já indicou para o Banco Central Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária da instituição. Ele era secretário-executivo de Haddad no Ministério da Fazenda.

Durante os primeiros meses de governo, o mandatário manteve com frequência em suas falas ataques à taxa de juros básica e ao próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto