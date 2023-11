SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As informações sobre o concurso nacional unificado do governo federal -o Enem dos concursos públicos- passam a ser divulgadas em um novo espaço, um site desenvolvido especialmente para a seleção, que contará com 6.590 vagas, em 20 órgãos públicos.

A página pode ser acessada no endereço www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional. Segundo cronograma, até o dia 22 deste mês, deverá ser escolhida a banca responsável pelo concurso, que organizará e publicará o edital, receberá as inscrições e aplicará as provas.

A disputa entre quem será a empresa organizadora estaria entre três empresas, Cebraspe, Fundação Getulio Vargas e Fundação Cesgranrio. Os nomes, no entanto, não foram confirmados pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), responsável pelo concurso, que diz que irá divulgar as informações assim que a escolha ocorrer e de forma consolidada.

Segundo a pasta, o objetivo do novo site é ampliar a divulgação oficial sobre o concurso, "dando segurança aos interessados na veracidade das informações".

Na página, os interessados em uma das 6.590 vagas encontram um tire dúvidas sobre o concurso, um guia sobre a seleção, cronograma, regras que deverão ser seguidas pelos participantes e outras informações, com entrevistas de técnicos e explicações sobre o concurso.

A previsão é que o edital seja publicado até 20 de dezembro e as provas ocorram em fevereiro ou março de 2024. Os aprovados devem começar a assumir as vagas no segundo semestre de 2024.

ONFIRA O CALENDÁRIO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

Até 22 de novembro ? contratação da banca

20 de dezembro ? divulgação do edital

Fevereiro ou março de 2024 ? aplicação das provas

Até maio de 2024 ? resultado final da etapa unificada

Até julho de 2024 ? curso de formação, quando houver

Até agosto de 2024 ? posse dos aprovados

CARGOS

A lista de cargos inclui oportunidades de analista, técnico administrativo, engenheiro, assistente social, técnico em comunicação social, médico, economista, advogado, analista de comércio exterior, arquiteto, arquivista e médico, entre outras.

O maior número de postos oferecidos é para auditor fiscal do trabalho, que terá 900 chances. O salário para a função é de R$ 22,9 mil, segundo dados do Portal da Transparência do governo federal. O órgão que mais oferece cargos é o próprio MGI, com 1.480 vagas.

COMO SURGIU O CONCURSO NACIONAL UNIFICADO

A proposta de realizar um Concurso Nacional Unificado partiu da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos Esther Dweck, que revelou em entrevista à Folha a ideia de juntar todos os concursos públicos.

"É um processo de democratização do acesso para se tornar servidor público, mas também no sentido de que há uma retomada do processo de contratação para o setor, reforçando o fortalecimento do Estado brasileiro", afirmou a ministra em entrevista à coluna da Mônica Bergamo.

Dweck ainda afirma que a ideia da prova unificada nasceu a partir da constatação de que diversos órgãos federais estão há muito tempo sem concursos, e de que muitas das provas são realizadas nas grandes cidades. A experiência adquirida com a realização do Enem surgiu, então, como uma inspiração para remodelar os processos seletivos.

COMO CONCORRER

As provas do concurso unificado estão previstas para o dia 24 de fevereiro. As regras de participação estarão no edital da seleção. Dentre as informações que serão publicadas estão onde será a lotação do candidato, ou seja, onde ele irá trabalhar, e as orientações para escolher a vaga a que irá concorrer.

Estão previstas cotas para candidatos negros e indígenas e pessoas com deficiência, conforme determina a legislação federal.