RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma falha em um equipamento de Furnas, subsidiária da Eletrobras, provocou apagão em 19 municípios do interior do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (13).

O abastecimento já foi totalmente normalizado, segundo a distribuidora Enel, que atende a região afetada.

Segundo Furnas, a falha aconteceu às 16h17 em uma subestação em Campos dos Goytacazes (RJ), a 278 quilômetros da capital fluminense.

"A equipe de manutenção da Eletrobras Furnas foi prontamente acionada, tendo sido identificada a falha de um equipamento de pequeno porte", afirmou.

Nas redes sociais, moradores das cidades afetadas reclamaram principalmente da falta de energia em meio à onda de calor. Em Campos, por exemplo, a previsão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) era de que os termômetros batessem 38°C nesta segunda.

Segundo a Enel, Campos foi atingida apenas parcialmente. Outros 18 municípios da região noroeste do estado ficaram totalmente sem luz. O fornecimento foi totalmente restabelecido às 18h59, informou a distribuidora.

Furnas ainda não divulgou a causa da falha, que deve ser investigada pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

O último grande apagão no país também foi iniciado em equipamento de uma subsidiária da Eletrobras, a Chesf, com a queda de uma linha de transmissão no Ceará. A queda da linha, aliada à resposta ineficiente do sistema, derrubou o fornecimento em grande parte do país.

A queda da linha em si não provocaria o apagão, mas o ONS concluiu que a performance dos equipamentos de diversos parques eólicos e fotovoltaicos, no perímetro da linha de transmissão Quixadá-Fortaleza II, no Ceará, ficou aquém do previsto e derrubou o sistema.

A Enel, por sua vez, é questionada pela demora no restabelecimento da energia na região metropolitana de São Paulo após temporal há quase duas semanas. A empresa só conseguiu retomar completamente o fornecimento sete dias após o apagão.