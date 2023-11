SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira recuava nas primeiras negociações desta sexta-feira (24) puxada pelas ações da Petrobras, que chegaram a cair mais de 1% após o anúncio do novo plano de investimentos da petroleira. Após discussões com o governo, a estatal fechou em R$ 102 bilhões sua programação para os próximos cinco anos, um aumento de 31% em relação ao plano anterior.

Investidores também acompanham as discussões sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia.

Na quinta (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou na íntegra a prorrogação da desoneração, numa vitória do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Já nesta manhã, Haddad anunciou que o governo apresentará até o fim deste ano uma proposta para substituir a desoneração.

A expectativa, no entanto, é que o Congresso derrube o veto do presidente. Empresários também criticaram a desoneração, dizendo temer pelo aumento do desemprego.

Economistas, contudo, elogiam a decisão do presidente em razão do impacto do benefício fiscal para as contas públicas.

"Acredito que a [decisão de veto] seja positiva para o impacto fiscal, porém temos o aspecto político, e acho que o veto pode ser derrubado [no Congresso]", diz Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

No câmbio, o dólar recuava no Brasil e no exterior, passando mais uma vez por uma sessão de liquidez reduzida por conta do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Nesta sexta, o mercado americano só vai funcionar até às 12h.

Às 10h24, o Ibovespa caía 0,63%, aos 125.777 pontos, enquanto o dólar recuava 0,23%, cotado a R$ 4,895.

Na quinta, a Bolsa brasileira registrou mais um dia de alta com apoio das ações do Bradesco, que ficaram entre as mais negociadas da sessão e subiram mais de 3% após o anúncio de uma troca de comando da instituição.

O Banco anunciou que Marcelo Noronha assumirá o cargo de presidente-executivo, substituindo Octávio de Lazari ?que, por sua vez, vai ocupar uma cadeira no conselho de administração do Bradesco.

Com o anúncio, as ações do Bradesco fecharam em forte alta. Os papéis preferenciais do banco subiram 2,67% e foram os mais negociados do pregão, enquanto os ordinários avançaram 2,22%.

A alta do banco garantiu um dia positivo para o Ibovespa mesmo com queda da Vale, a maior empresa do índice, em dia fraco para as commodities no exterior. A Petrobras, porém, teve leve alta de 0,45% nos papéis ordinários, enquanto os preferenciais permaneceram estáveis.

Com isso, o Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,42%, aos 126.575 pontos.

Já o dólar começou o dia recuando, mas fechou em leve alta de 0,11%, cotado a R$ 4,906, afetado pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que diminuiu a liquidez da sessão.