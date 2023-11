SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, disse nesta terça-feira (28) durante evento com empresários em São Paulo que, no próximo dia 12 de dezembro, a companhia vai lançar seu próprio serviço de nuvem.

"30% da nossa tecnologia já está na nossa nuvem e agora a gente vai oferecer ao mercado. Você sabe que isso é garantia de banco de dados. Nossos dados estarem no Brasil é uma garantia. Porque todos os nossos dados estão nos Estados Unidos ou na China", afirmou a empresária.

Segundo Trajano, faz dois anos que a nuvem brasileira do Magalu vem sendo desenvolvida. Por enquanto, a novidade fará parte da área digital da varejista, mas futuramente o serviço se tornará uma empresa, para atender inclusive os micro e pequenos empresários.

"Eles precisam estar na nuvem e não podem estar na nuvem com taxa em dólar", disse.

PRIMEIRO MÊS QUE VENDAS ESTÃO VOLTANDO

Trajano também falou sobre as perspectivas para o varejo brasileiro e demonstrou otimismo. Segundo a empresária, este é o primeiro em 18 meses que ela está percebendo uma real retomada das vendas.

"Tive que visitar minha filha na semana passada e eu fiquei impressionada de ver as entradas nas lojas e tão cheias de carros. Então, vamos torcer para isso continuar em 2024 e ser melhor", declarou.

A empresária voltou a dizer que essa retomada do varejo depende da queda da taxa básica de juros, Selic. Segundo Trajano, o setor precisa de duas coisas para engatar: renda, que está ligada à geração de empregos, e crédito. E este último está atrelado aos juros.

"Se continuar tendo juízo com o déficit público e tudo mais, eu acredito que os juros continuam baixando", disse.

A empresária também comentou no evento a dificuldade que existe hoje com relação à mão de obra, já que a pandemia e o advento do home office mudaram a forma de contratação e o que as pessoas esperam de um emprego.

Segundo Trajano, hoje em dia os trabalhadores estão buscando mais qualidade de vida e as empresas estão tento que investir, mais do que nunca, no emocional. "E o líder tem que estar atento a isso", afirmou.