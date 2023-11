SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após começar o dia oscilando, a Bolsa brasileira passou a subir no fim da manhã desta terça-feira (28) impulsionada pelas ações da Petrobras, que acompanham a subida do petróleo no exterior.

Como pano de fundo, investidores repercutem a divulgação do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15), que acelerou a 0,33% em novembro. Mesmo com a alta, a leitura é que os novos dados não afetam as projeções de cortes de juros no Brasil.

Além disso, o Ministério do Trabalho divulgou que o Brasil abriu 190.366 vagas formais de emprego em outubro, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mais que o esperado pelo mercado.

Na ponta negativa, ações de empresas do setor de varejo como Magazine Luiza, Grupo Casas Bahia e Grupo Soma ficaram entre as maiores quedas da sessões.

"Tivemos um dia favorável, com dados positivos de inflação e emprego que deram ânimo à Bolsa. Na contramão, as empresas de ecommerce estão sofrendo um pouco mais, dado que o mercado esperava mais das vendas na Black Friday. Com essa exceção, todos os setores foram bem, principalmente o de petróleo", afirma Rodrigo Moliterno especialista em renda variável e sócio da Veedha Investimentos.

Às 17h46, subia 0,66%, aos 126.569 pontos.

Já o dólar caiu 0,56% e terminou o dia cotado a R$ 4,871, enquanto investidores tentam alinhar apostas sobre as próximas decisões sobre juros do Fed (Federal Reserve, o banco central americano).

Nesta terça, uma autoridade do banco sinalizou que a instituição parece estar mais confortável para avaliar um possível corte de juros, o que contribuiu para a queda da moeda americana.

A perspectiva de juros menores nos EUA tende a pesar contra a divisa pois diminui a atratividade da renda fixa do país, favorecendo a alocação de recursos em mercados mais arriscados, como a renda variável e países emergentes.

Apesar de ter registrado alta na comparação mensal, o IPCA-15 de novembro foi o menor para o mês desde 2019 (0,14%). Além disso, o índice perdeu força no acumulado de 12 meses, desacelerando a 4,84%, ante 5,05% em outubro, indicou o IBGE.

"O resultado de hoje veio ligeiramente acima do consenso, mas a abertura do dado reforça a visão benigna do indicador no curto prazo e não altera as nossas perspectivas para a condução da política monetária, que é de manutenção do ritmo de cortes de juros de 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões", afirma João Savignon, chefe de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital.

Para Rafael Costa, analista da BGC Liquidez, o resultado do IPCA-15 de novembro reforça a evolução benigna da inflação no Brasil.

"Continuamos com a nossa visão de um cenário de desinflação consistente, visão reforçada pelos bons resultados de hoje na inflação serviços subjacentes e na média da inflação dos núcleos. Nos preocupa o avanço nos preços da alimentação, porém foi um bom sinal termos sido surpreendidos para baixo", diz Costa.

A grupo de alimentação e bebidas registrou a maior alta mensal (0,82%) e o principal impacto (0,17 ponto percentual) no IPCA-15 neste mês.

A leitura benigna do indicador dá força aos negócios na Bolsa brasileira, que também é impulsionada pelas ações da Petrobras, que registravam forte alta e eram as mais negociadas da sessão.

As ações da Vibra, que também estavam no grupo dos papéis mais negociados, subiam 1,01%, com investidores repercutindo uma proposta da Eneva para fusão das companhias, divulgada na segunda (27).

No câmbio, os próximos passos do dólar ainda dependem de novas sinalizações sobre juros de autoridades de política monetária americana.

Os próximos dias trarão a leitura da economia dos Estados Unidos no terceiro trimestre e os dados do índice de preços PCE -ambos podem ser decisivos para determinar as expectativas sobre o momento do primeiro corte de juros do Fed, num momento em que sinais de arrefecimento da inflação nos EUA alimentaram apostas num afrouxamento monetário já na primeira metade de 2024.