SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num futuro não tão distante, os pais que viajam com filhos pequenos terão um parque temático inteiro dedicado só eles: o Universal Kids Resort, novo projeto da Universal Destinations & Experiences na cidade de Frisco, a cerca de 40 km de Dallas, no Texas.

Segundo o pouco já divulgado sobre o empreendimento, ele terá diversas áreas temáticas imersivas baseadas nos personagens e histórias que já fazem sucesso em outros parques da Universal. A empresa ainda não especificou quais, mas opera atrações baseadas em franquias como Marvel, Minions, Harry Potter, Simpsons, Jurrasic Park e Transformers.

"O Universal Kids Resort inspirará a criatividade desenfreada das crianças por meio da imaginação, da descoberta e, o mais importante, do brincar", disse Molly Murphy, presidente da Universal Creative. "Estamos projetando o resort para que crianças e famílias possam sentir a emoção de estar fisicamente imersas em suas histórias e personagens mais amados."

Segundo comunicado da empresa, o novo parque terá um hotel temático, "ambientes verdes exuberantes com um vistas, sensação e escala distintos, pensados especificamente para crianças mais novas" e espaço para expansão no futuro --o terreno do projeto tem, no total 392 mil metros quadrados.

O Universal Kids Resort será o sétimo parque temático da Universal, que já tem três parques em Orlando (um deles aquático), um em Los Angeles, um em Osaka, no Japão e outro em Sentosa, Cingapura.

Tags:

Texas