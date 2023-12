SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fundação Wikimedia, que hospeda o site da Wikipedia, revelou hoje quais foram os verbetes mais acessados do ano na plataforma colaborativa.

ChatGPT foi página mais vista do ano. Artigo sobre ferramenta de inteligência artificial da OpenAI recebeu mais de 49 milhões de acessos.

"Os artigos mais acessados da Wikipedia em 2023 contam a sua história e a da sociedade", disse a Wikimedia em nota.

Verbetes mais populares incluem competições esportivas, filmes, atletas e celebridades. A Wikimedia afirmou que o ranking só vale para as páginas em inglês.

Veja quais foram as 25 páginas mais acessadas da Wikipedia em 2023:

1. - ChatGPT: 49.490.406 acessos

2. - Mortes em 2023: 42.666.860

3. - Copa do Mundo de Críquete de 2023: 38.171.653

4. - Premier League da Índia: 32.012.810

5. - Oppenheimer (filme): 28.348.248

6. - Copa do Mundo de Críquete: 25.961.417

7. - J. Robert Oppenheimer: 25.672.469

8. - Jawan (filme): 21.791.126

9. - Premier League da Índia de 2023: 20.694.974

10. - Pathaan (filme): 19.932.509

11. - The Last of Us (série de televisão): 19.791.789

12. - Taylor Swift: 19.418.385

13. - Barbie (filme): 18.051.077

14. - Cristiano Ronaldo: 17.492.537

15. - Lionel Messi: 16.623.630

16. - Premier League: 16.604.669

17. - Matthew Perry: 16.454.666

18. - Estados Unidos: 16.240.461

19. - Elon Musk: 14.370.395

20. - Avatar: O Caminho da Água (filme): 14.303.116

21. - Índia: 13.850.178

22. - Lisa Marie Presley: 13.764.007

23. - Guardiões da Galáxia Vol. 3 (filme): 13.392.917

24. - Invasão da Ucrânia pela Rússia: 12.798.866

25. - Andrew Tate: 12.728.616