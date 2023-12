SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shoppings da capital paulista estão sorteando carros da marca Jeep e Volvo, celulares da Xiaomi e vale-compras para as vendas de Natal e Ano-Novo.

Segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), 63% têm sorteios de carros e 18% escolheram vale-compras, dentre as ações promocionais.

O valor médio de gasto por cliente é de R$ 225,72, segundo a associação.

De acordo com levantamento da Vinklo, 48,83% dos entrevistados para pesquisa pretendem comprar o presente na internet, ante 22,40% que planejam comprar presencialmente.

Outros 28,77% pretendem comprar em ambos os formatos. Nas compras online, a preferência é por redes varejistas e aplicativos.

*

CONFIRA AS PROMOÇÕES DOS SHOPPINGS DE SÃO PAULO

SHOPPING D

- Presenteia clientes que comprarem a partir de R$ 250 nas lojas participantes com panetones com gotas de chocolate da Brasil Cacau

- Para participar, basta trocar as notas fiscais até 24 de dezembro no posto de trocas oficial. É liberada uma unidade por CPF

- Além da promoção, o shopping arrecada roupas em bom estado, produtos de higiene pessoal, brinquedos e calçados para doação

IGUATEMI ALPHAVILLE

- O shopping Iguatemi Alphaville irá sortear cinco vales-compra no valor de R$ 10 mil

- Além do vale-compras, os clientes que realizarem compras acima de R$ 800 podem levar para casa um panetone Pati Piva de 908 g, com gotas e recheio de chocolate

- É liberado um panetone por CPF e a troca está sujeita à disponibilidade de estoque, mas clientes dos cartões XP Visa Infinite receberão um panetone extra e números da sorte em dobro para concorrer ao sorteio dos vales-compra

- A promoção vai até 24 de dezembro para clientes que realizarem compras com valor acima de R$ 800

- Para participar, basta cadastrar os cupons fiscais com CPF no aplicativo Iguatemi One ou no posto de troca localizado no piso Rio Negro do shopping

WEST PLAZA

- Irá sortear um Corola Cross XRE zero-quilômetro

- A promoção vai até 29 de dezembro para clientes que realizarem compras acima de R$ 350

- Para isso, a nota fiscal deverá ser cadastrada no aplicativo do Shopping West Plaza e o cliente receberá um número da sorte que será vinculado à loteria federal

- Os comprovantes fiscais também podem ser registrados no autoatendimento no período da promoção de Natal, localizado no piso Térreo do bloco B, entrada principal do shopping

- Clientes cadastrados no programa de relacionamento west&você terão benefícios extras, que incluem dois números da sorte para aumentar as chances de ganhar

SHOPPING VILLALOBOS

- Sorteia um Volvo XC40 Ultimate 0km 100% elétrico e dará um panetone Au Chocolat da Chocolat Du Jour

- Para participar do sorteio do Volvo basta cadastrar no aplicativo do shopping uma nota fiscal de qualquer valor durante o período da promoção, que vai até 9 de janeiro de 2024

- Cada categoria do Programa de Benefícios dá direito a um número de cupons. Clientes 1 estrela têm um cupom; 2 estrelas receberão cinco cupons; e 3 estrelas, dez cupons

- Para ganhar o panetone, é preciso ter a partir de R$ 750 em notas fiscais de compras feitas no shopping e ir na loja Chocolat Du Jour, localizada no terceiro piso. O produto pode ser retirado até 24 de dezembro

SHOPPING SANTA CRUZ

- Vai sortear um Jeep Renegade zero-quilômetro

- A promoção vai até 31 de dezembro para clientes que fizerem compras com valor acima de R$ 600

- Para participar basta cadastrar todas as notas de compras no aplicativo do shopping. Os valores das notas serão somados

- O cliente também tem direito a um panetone de chocolate da tortuguita de 650 g, da Arcor, limitado a uma unidade por CPF, que pode ser retirado até dia 24 de dezembro

- A retirada é feita no balcão de trocas da promoção, no piso L2, e é válida enquanto durarem os estoques

SHOPPING ELDORADO

- Vai sortear uma Mercedes GLB 200

- Clientes que realizarem compras com valor acima de R$ 650 podem participar da promoção até 31 de dezembro-

É preciso cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do shopping, Eldorado Prime ou presencialmente no lounge da promoção

- O cliente também tem direito a um chocottone da Biscoitê de 500 g, limitado a uma unidade por CPF, enquanto durarem os estoques

GRAND PLAZA

- Vai sortear um BYD Dolpin GS, carro elétrico de luxo

- A promoção vai até 27 de dezembro para clientes que realizarem compras no shopping que somem R$ 500

- Compras realizadas na Xiaomi e Kopenhagen do Grand Plaza dão direito a cupons em dobro

- É preciso cadastrar todas as notas de compras no balcão de troca, localizado no corredor da Cacau Show

- O cliente também tem direito a um panetone mousse de chocolate da Kopenhagen, que pode estar premiado com um Xioami 12 Lite, fones de ouvido e mochilas da Xiaomi

SHOPPING FREI CANECA

- Vai sortear um Kia Stonic SUV híbrido

- A promoção vai até 24 de dezembro para clientes que realizarem compras que somem R$ 400

- O consumidor também tem direito a um panetone de frutas ou com gotas de chocolate, da Casa Suíça, de 400 g, limitado a uma unidade por CPF, enquanto durarem os estoques

- É preciso cadastrar todas as notas de compras no balcão da promoção localizado no shopping