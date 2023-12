SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por que a Warner tem interesse em comprar a Paramount, uma lista de produções de 2023 que contaram histórias de produtos que atraíram legiões de fãs e outras notícias do mercado nesta sexta-feira (22).

**NOVA GIGANTE DO STREAMING?**

Uma nova fusão entre duas gigantes da mídia americana pode acontecer.

David Zaslav, CEO da Warner, e Bob Bakish, CEO da Paramount, se reuniram nesta semana para iniciar conversas acerca de uma combinação das duas empresas.

O encontro partiu de Zaslav, da Warner, enquanto a Paramount avalia outras ofertas por seus ativos, de acordo com a imprensa americana.

O CATÁLOGO DE CADA UMA

A Warner, além do estúdio de mesmo nome, é dona de marcas como CNN, TNT, HBO e do Max, o streaming que transmite seus conteúdos. É dona de franquias como DC e Harry Potter.

A Paramount tem o streaming e o estúdio de mesmo nome, de sequências como "Transformers" e "Missão impossível". Ela é dona de canais a cabo, como MTV e Nickelodeon, e da CBS, emissora de canal aberto dos EUA que transmite a NFL (liga de futebol americano).

O QUE EXPLICA A POSSÍVEL TRANSAÇÃO

Ela se insere no contexto de consolidação dos streamings, com grandes estúdios se unido para bater de frente com os serviços de big techs e da Netflix, líder do setor.

Como destacou o Financial Times, o Max tem cerca de 95 milhões de assinantes no mundo e adicionaria os 63 milhões de usuários do Paramount+.

Dessa forma, a fusão encostaria a Warner na Disney, que tem 150 milhões de assinantes, mas a deixaria ainda bem atrás da Netflix, com 247 milhões.

Outro aspecto que poderia facilitar o negócio seria o patamar de dívida da Paramount, de US$ 15 bilhões. A empresa é avaliada em cerca de US$ 10 bilhões, enquanto a Warner vale cerca de US$ 29 bilhões.

Sim, mas? Os analistas ouvidos pela imprensa americana ressaltam que uma possível fusão encontraria barreiras regulatórias. Os órgãos antitruste sob o governo Joe Biden têm sido mais restritivos quanto a grandes transações entre empresas do país.

**PRODUÇÕES QUE MARCARAM 2023**

O ano que está terminando teve o lançamento de filmes sobre produtos que criaram uma legião de fãs, mas cujas empresas tiveram destinos bem diferentes entre si. Separei algumas produções e por onde é possível assisti-las:

?Air: A História Por Trás do Logo? -Amazon Prime Video.

Estrelado por Matt Damon e Ben Affleck ?que também é o diretor ?, o filme conta a história do tênis dedicado ao astro do basquete Michael Jordan, que transformou a história da Nike.

?Tetris? - AppleTV+

Apesar da premissa simples de contar a história de um dos games mais vendidos do mundo, o roteiro lida ainda com a crise do comunismo, os embates entre a Rússia e o Ocidente e minúcias do mundo corporativo.

"BlackBerry" - para alugar em AppleTV+, Prime Video e Play Store.

É o que tem menor orçamento entre eles: foram US$ 5 milhões, contra US$ 90 milhões do filme sobre o tênis de Michael Jordan e US$ 80 milhões da história do famoso jogo dos anos 1980.

O filme que trata da ascensão e queda da canadense Research in Motion, fabricante do celular, compensa a diferença financeira com uma pegada cômica e agilidade das câmeras e dos diálogos.

OUTRAS PRODUÇÕES QUE TAMBÉM VALEM SEU TEMPO

"Império da Dor" (Netflix): série de seis episódios explora os efeitos nefastos da oxicodona, um analgésico poderoso, mas que causa dependência e gerou uma epidemia de opioides nos EUA.

?Big Vape? (Netflix): documentário conta a história de uma startup criada por dois estudantes de Harvard que tinham o objetivo de minimizar os riscos do uso de nicotina pelos humanos e, assim, acabar com os cigarros.

Os cigarros eletrônicos, porém, passaram a ser usados por crianças e adolescentes que não eram atraídos pelo uso de tabaco, e daí surgiu um problema de saúde pública.

MERCADO

'Aviso que vem mais', diz Milei em meio a panelaços contra megadesregulação. Presidente argentino afirma que manifestantes contrários a medidas econômicas sentem saudade do comunismo.

CONGRESSO NACIONAL

Comissão do Congresso aprova Orçamento de 2024 e ministérios terão verba reduzida para recuperar PAC. Governo enxugou despesa com salário mínimo; Orçamento ainda precisa ser votado pelo plenário do Congresso.

INFLAÇÃO

Ministério da Agricultura recolhe 82 mil litros de azeite impróprio para consumo Falsificação do produto tem ganhado força diante do aumento de preços em supermercados.

INDÚSTRIA

Preço da geladeira não vai disparar com mudança, diz entidade que defende eficiência energética. Segundo Rede Kigali, impacto pode ficar entre R$ 86 e R$ 200 em 2026, Eletros agora fala em preço mínimo de R$ 4.000.

CHINA

O que está por trás do aumento na produção de petróleo, apesar da transição energética. China e Índia sustentam demanda e Brasil, exploração; energia renovável ainda não suprime mercado.