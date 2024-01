SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de automóveis zero-quilômetro cresceram 9,13% no acumulado de 2023 em comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (4) pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores). Considerando os veículos comerciais leves, a alta foi de 11,3%.

No total, foram emplacados 2,18 milhões de veículos das duas categorias no ano passado, sendo 1,72 milhões de automóveis e 458.522 de comerciais leves.

Apenas em dezembro, o Brasil emplacou 187.753 automóveis e 48.846 comerciais leves, elevações de 16,84% e 19,25% em relação a novembro.

As vendas de motos tiveram uma alta ainda mais expressiva no acumulado de 2023, de 16,10% na comparação anual, atingindo 1,58 milhões de veículos emplacados. Foram 132.752 motos emplacadas em dezembro, alta de 1,75% em relação ao mês anterior.

O emplacamento de ônibus também cresceu. Foram emplacados 24.622 veículos, um crescimento de 12,63% na base anual. No mês de dezembro, no entanto, houve queda de 3,45% em relação ao mês anterior, e baixa de quase 30% em comparação ao mesmo período de 2022.

Os caminhões foram os únicos veículos que registraram queda nas vendas em 202, de 16,39%, totalizando 104.155 veículos emplacados. Ainda assim, a Fenabrave ressalta que essa queda ficou abaixo do esperado.

Nas projeções para 2024, a Fenabrave espera uma elevação de 12% na venda de carros, totalizando 2,44 milhões de automóveis e comerciais leves emplacados.

Para as motos, a alta esperada é de 16%, e o Brasil deve emplacar um total de 1,83 milhões de veículos dessa categoria, segundo estimativa da federação.

Com relação aos caminhões, a alta esperada é de 10%, e para os ônibus, a Fenabrave projeta alta de 20% nos emplacamentos.