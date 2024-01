SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que forem para o cadastro reserva do Concurso Nacional Unificado, apelidado de "Enem dos Concursos", poderão ser chamados para vagas temporárias enquanto aguardam postos efetivos.

A informação foi dada pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) na quarta-feira (10), quando a pasta apresentou detalhes do edital do primeiro certame unificado a nível nacional.

O objetivo é agilizar a contratação de servidores públicos por tempo determinado. Os candidatos aprovados em lista de espera podem ser convocados para vagas temporárias do bloco temático escolhido no momento da inscrição, sem perder o lugar na fila para cargos permanentes.

Se o candidato estiver em uma vaga temporária e for chamado para uma permanente, ele pode desistir da primeira para assumir a segunda, sem prejuízo. O MGI disse que vai dar mais detalhes sobre como a contratação temporária vai funcionar, mas não indicou uma data.

O Concurso Nacional Unificado está previsto para acontecer no dia 5 de maio, em 217 cidades. As inscrições vão de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, com taxas até R$ 90.

A convocação para as 6.640 vagas disponíveis começa em 5 de agosto. Os postos são para 21 órgãos ligados ao governo federal, de IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) a ministérios.

O DeltaFolha, núcleo de dados da Folha de S.Paulo, elaborou um buscador que permite ao candidato ver quais são as oportunidades em cada ministério, instituição ou agência. É possível consultar por cargo ou órgão.

O resultado vai mostrar ao candidato o nível de escolaridade exigido, a quantidade de vagas oferecidas e o salário inicial de cada vaga.

Por exemplo, um candidato que digitar no campo de busca a palavra "analista técnico", receberá 11 resultados. Entre eles, as 90 vagas para analista técnico-administrativo da Advocacia-Geral da União, que exige nível superior e tem salário de R$ 6.761,72 a R$ 7.614,12.