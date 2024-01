O prazo para participação no Programa Negocia Emcasa, da Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva (Emcasa), foi estendido até o dia 31 de janeiro em Juiz de Fora.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa oferece até 100% de desconto em multa e juros das parcelas de contratos em atraso.

O Executivo ressalta ainda que o programa auxiliará as famílias que compraram imóvel na Emcasa a colocarem em dia as parcelas do contrato, garantindo o direito de serem proprietárias dos imóveis.

Quem atrasar as parcelas terá o nome inserido no Sistema de Proteção de Crédito (SPC) e ficará impedido de fazer qualquer transação envolvendo o imóvel (como vender, utilizar como garantia de empréstimo e até deixar como herança).

Para participar do programa, basta agendar o atendimento com a Emcasa pelo WhatsApp (32)3217-1400, informar os dados pessoais e o número do contrato.