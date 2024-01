SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira caía e o dólar avançava ante o real na manhã desta segunda-feira (15), em sessão sem indicadores relevantes no radar e com liquidez reduzida por conta de um feriado nos Estados Unidos.

As principais quedas do pregão eram de Vale e Petrobras, que também eram as mais negociadas do dia. A mineradora, empresa de maior peso do Ibovespa, recuava mais de 1%, enquanto a petroleira caía cerca de 0,15%.

"Hoje tem feriado nos Estados Unidos, de Martin Luther King, então os mercados estão mais parados, com baixa liquidez. O mercado deve abrir mesmo com força só a partir de amanhã", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Na semana, ele aponta que as atenções do mercado estarão voltadas para as divulgações do PIB (Produto Interno Bruto) da China e de novos indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos.

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes rondava a estabilidade. Em sessão sem catalisadores nos EUA, investidores voltavam a atenção para a China, onde o banco central surpreendeu os mercados ao deixar sua taxa de juros de médio prazo inalterada.

A expectativa era de que a segunda maior economia do mundo cortaria os custos dos empréstimos de forma a impulsionar a economia, mas um iuan mais fraco limitou o escopo do afrouxamento monetário no curto prazo.

Na esteira dessa notícia, os contratos futuros do minério de ferro, commodity à qual o real é sensível, caíram pela segunda sessão consecutiva nesta segunda-feira.