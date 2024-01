SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos têm usado a imagem de famosos para divulgar um jogo falso usado para aplicar golpes. O material promete dinheiro fácil a usuários, em troca de um pagamento inicial e dados pessoais.

Para isso, os golpistas recorrem a inteligência artificial para criar vídeos protagonizados pelos famosos, os chamados deepfakes. Circulam conteúdos com voz e imagem do atacante Neymar, da cantora Anitta e dos influenciadores Carlinhos Maia e Virgínia Fonseca.

À suposta recomendação das celebridades, os estelionatários adicionam imagens do popular jogo Subway Surfers, com edições grosseiras para indicar falsos ganhos em moeda brasileira, o real.

No jogo original, a moeda é fictícia e não há pagamento pelo desempenho do usuário. O Subway Surfers conta com mais de 1 bilhão de downloads apenas na Play Store, do Google -a Apple não divulga informações sobre demanda de aplicativos.

A reportagem encontrou 88 publicações fraudulentas na biblioteca de anúncios da Meta -dona de Facebook, Instagram e WhatsApp. Nesses casos, as redes sociais recebem dinheiro para aumentar o alcance dos conteúdos usados em golpes.

Além de fotos de famosos, há imagens de cédulas de real, churrasco e bebidas para exaltar o dinheiro supostamente ganho com o Subway Money.

Grande parte desses anúncios leva a um site chamado Royal Bet, que traz imagens de outros jogos populares, como Fruit Ninja, Super Mario e Angry Birds. Esse portal pede dados do usuário, com a promessa de usar o CPF para enviar dinheiro via Pix.

No endereço virtual, há promessas de transferência de R$ 500 e até iPhones.

Quem faz o cadastro, de fato, consegue acesso a uma versão pirata do Subway Surfers, mas, para liberar os supostos prêmios, o site Royal Bet cobra entre R$ 30 e R$ 100, segundo investigação da empresa de cibersegurança Kaspersky.

Em comentários nas redes sociais, diversos usuários afirmam que não conseguiram recuperar os valores que supostamente tinham em suas contas no Subway Money.

O G1, que revelou o golpe com destaque a um deepfake do âncora da TV Globo Cesar Tralli, diz ter encontrado mais de 700 conteúdos citando Subway Money na biblioteca de anúncios da Meta.

A Folha mostrou em outubro que golpes com deepfakes de famosos já circulavam no exterior e também usavam imagens de pessoas comuns para enganar amigos da vítima.

Publicar anúncios para enganar o público e usar inteligência artificial em vídeos e áudios sem informar a audiência são duas práticas que violam as normas da Meta para anunciantes. Existem, porém, propagandas do jogo falso que datam de 6 de dezembro, como um deepfake do funkeiro Mc Ryan SP recomendando o game.

No Google, a busca por Subway Surfers exibe anúncios do jogo fraudulento Subway Money antes do próprio site oficial do game para celular.

Publicações sobre o Subway Money também circulam no X, ex-Twitter, e no TikTok.

Na rede social de vídeos curtos, há publicações de novembro ainda online, embora o uso de deepfakes para enganar o público configure violação das normas da plataforma para uso de inteligência artificial.

No X, três usuários reclamam de ter perdido dinheiro com o golpe.

À Folha a Meta afirma que "atividades que tenham como objetivo enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas nas plataformas da holding, que está sempre aprimorando a sua tecnologia para combater atividades suspeitas".

A empresa recomenda que as pessoas denunciem quaisquer conteúdos que acreditem ir contra os padrões da comunidade do Facebook, das diretrizes da comunidade do Instagram e os padrões de publicidade da Meta por meio dos próprios aplicativos.

Em nota enviada à reportagem, o TikTok diz que não permite a promoção de jogos de azar ou tentativas de fraudes ou enganar membros da comunidade. "Quando identificados, esses conteúdos são removidos da plataforma."

O TikTok também afirmou que avaliará se vídeos sobre o Subway Money enviados pela Folha violam as diretrizes da plataforma.

Procurados pela Folha de S.Paulo, X e Google não responderam até a publicação desta reportagem.