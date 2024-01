SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter começado o dia em queda, a Bolsa brasileira virou e terminou a sessão em alta de 0,40% nesta segunda-feira (15), aos 131.520 pontos, com impulso das ações do setor de petróleo. Já o dólar teve valorização de 0,20%, fechando a R$ 4,865 em dia de liquidez reduzida por conta de um feriado nos Estados Unidos.

"A melhora do desempenho ocorreu após a diminuição das perdas do petróleo, que se refletiu na recuperação das ações ligadas à commodity, o que inclui papéis com peso relevante no índice, como a Petrobras", afirma Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos.

A petroleira fechou o dia com alta de 1,07% e ficou entre as mais negociadas da sessão. Além disso, a PetroRio e a PetroRecôncavo, outros grandes nomes do setor, foram algumas das maiores altas do pregão, com avanços de 2,21% e 1,81%, respectivamente.

Na ponta negativa, as ações da Vale caíram 0,20% e foram os papéis mais negociados da sessão, limitando os ganhos do Ibovespa.

A queda dos papéis da mineradora seguiam o dia de fraqueza do minério de ferro no exterior, após o banco central da China ter surpreendido o mercado ao deixar sua taxa de juros de médio prazo inalteradas.

A expectativa era de que a segunda maior economia do mundo cortaria os custos dos empréstimos de forma a impulsionar a economia, mas um yuan mais fraco limitou o escopo do afrouxamento monetário no curto prazo.

Foi a Gol, no entanto, que liderou as perdas do dia, após a coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo, revelar que a empresa cogita pedir recuperação judicial nos EUA em, no máximo, um mês.

"Nenhum processo de recuperação judicial é bem visto pelo mercado, pois mostra que a empresa está com dificuldades em lidar com custos e pagamentos. A companhia não vem divulgando números bons. Em dezembro, por exemplo, a oferta total de voos caiu 8,1% na comparação com o mesmo mês no ano anterior" diz Fabio Louzada, economista e fundador da Eu me banco.

Os papéis da Gol terminaram a sessão em queda de 6,05%.

No cenário doméstico, investidores seguem acompanhando a discussão de medidas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação federal.

No câmbio, o dia foi marcado por liquidez reduzida por conta do feriado americano.

"Os mercados estão mais parados, com baixa liquidez. O mercado deve abrir mesmo com força só a partir de amanhã", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Na semana, ele aponta que as atenções do mercado estarão voltadas para as divulgações do PIB (Produto Interno Bruto) da China e de novos indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos.

Nesta segunda, a Alemanha, principal economia da zona do euro, informou que seu PIB encolheu 0,3% em 2023, conforme o Escritório Federal de Estatísticas. O resultado ocorreu devido à inflação persistente, aos altos preços da energia e à fraqueza da demanda externa.

"Lá fora, o que fez preço desde cedo foram os números ruins da Europa e o petróleo, que havia caído bem", comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik, ao justificar o avanço da divisa dos EUA ante o real.

Neste cenário, após ter marcado uma cotação mínima de R$ 4,8442 (-0,26%) às 9h01, o dólar à vista escalou até a máxima de R$ 4,8875 (+0,63%) às 12h19.

Durante a tarde, a divisa dos EUA perdeu força, mas ainda assim se manteve no território positivo ante o real.