TAIPÉ, TAIWAN (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou nesta terça que o PIB da China no ano passado ficou em torno de 5,2%, confirmando a projeção de economistas pesquisados por Bloomberg e Reuters. Ele está no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Segundo ele, "em 2023 a economia chinesa se recuperou e subiu com um crescimento estimado em cerca de 5,2%, superior à meta de cerca de 5% estabelecida no início do ano passado". O dado oficial será divulgado na quarta-feira pela manhã em Pequim.

"Não buscamos crescimento de curto prazo acumulando riscos de longo prazo", afirmou Li, dizendo que Pequim optou por não usar "estímulos maciços". O dado adiantado por Li mostra um avanço em relação ao percentual anualizado obtido no terceiro trimestre, 4,9%.

Falando a uma plateia de empresários, Li afirmou que a China vai continuar abrindo sua economia. "Optar por investir no mercado chinês não é um risco, mas uma oportunidade", disse. "Tomaremos medidas para abordar preocupações razoáveis da comunidade empresarial global."

A atenção se volta agora para 2024, com um relatório da Academia Chinesa de Ciências Sociais projetando 5,3% de crescimento, com a economia em operação estável, começando o ano em ritmo menor e ampliando no correr do ano. Em 2022, o crescimento ficou em 3%

O Banco Mundial projetou 4,5% de crescimento em 2024, e o levantamento da Reuters junto a economistas apontou 4,6%. A expectativa é que em março o Congresso Nacional do Povo, sessão legislativa anual na China, defina novamente uma meta de cerca de 5%.

Como ocorreu ao longo do no ano passado, já começaram os apelos por mais estímulo governamental à economia, visando garantir crescimento acima de 5% neste ano. Um dos motivos é que o país não terá mais a base comparativa baixa de 2022, ainda sob efeito das restrições da Covid-19.

A exemplo de outras instituições financeiras, o Citigroup avaliou, em nota, que a recuperação chinesa pós-pandemia continuou frágil no fim de 2023 e "a entrega de políticas [de estímulo por Pequim] pode ser o fundamental a se observar nos próximos meses".

Tags:

Primeiro-Ministro