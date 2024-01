SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Samsung lançou nesta quarta-feira (17) o Samsung Galaxy S24, nova geração dos smartphones da empresa. A proposta mudou seu foco da câmera principal de 200 MP (megapixels) para novas opções turbinadas por inteligência artificial.

Entre as novidades, há uma opção de transcrição e tradução simultânea de áudios, melhoria de fotografias, teclado inteligente e "edição mágica", que promete retoques intuitivos em fotos e vídeos. A opção de tradução funciona em 13 idiomas e inclui o português.

A linha já está disponível em pré-venda no Brasil e abrange os modelos S24, S24 Plus e o S24 Ultra.

No Brasil, o Galaxy S24 custa a partir de R$ 5.999 (na versão de 128 GB), o S24 Plus, a partir R$ 6.999 (256 GB), e o S24 Ultra, a partir de R$ 9.999 (256 GB) -chegando a R$ 12.999, na versão de 1 TB.

Será a primeira vez que algumas novidades de IA, já disponíveis nos EUA por meio do Google Pixel 8, chegam ao Brasil. Um dos exemplos é o recurso de fotografia e vídeo noturnos, que corrige a falta de luz com auxílio de inteligência artificial.

As novas soluções de inteligência artificial da Samsung foram desenvolvidas em parceria com o Google, a partir do modelo Gemini Ultra, feito com foco em smartphones.

O anúncio ocorreu durante o evento Galaxy AI is coming, em San Jose, nos Estados Unidos. A empresa coreana repetiu a estratégia de lançamento simultâneo no Brasil e nos EUA, adotada pela primeira vez em 2023.

A versão de topo de linha da Samsung, o Galaxy S24 Ultra, manteve a câmera principal de 200 megapixels, acompanhada de duas teleobjetivas -uma de 50 MP e outra de 10 MP- e uma ultrawide de 12 MP. A câmara frontal tem 12 MP.

O S24 e o S24 Plus não têm a câmera de 200 MP, apenas as outras três, além da frontal.

A Samsung, com o uso de IA, anuncia melhorias no processamento de imagens e novas ferramentas como vídeos em câmera lenta instantânea, zoom digital de até 500 vezes e fotografia noturna.

O evento da Samsung tem transmissão ao vivo no Youtube.

Os novos celulares competem diretamente com os iPhones 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, lançados pela Apple em setembro de 2023. A versão mais cara do iPhone, com 1TB de memória, custa R$ 13.999 na loja oficial da Apple.

SAMSUNG PERDEU LIDERANÇA EM VOLUME DE VENDAS

A Apple se tornou a maior produtora mundial de celulares do mundo em 2023, encerrando o reinado de 12 anos da Samsung como líder do setor.

Segundo o grupo de pesquisa IDC, a fabricante do iPhone foi a única grande fabricante de celulares a registrar crescimento anual em unidades em 2023, atingindo 234,6 milhões de unidades, alta de 3,7%. Já a Samsung produziu 226,6 milhões de unidades.

Esse aumento da Apple ocorreu em um ano que foi o pior em uma década para o mercado de smartphones, com os envios de dispositivos caindo 3,2% para 1,17 bilhão de unidades, disse o IDC.

Em relação a receitas e lucros, a Apple tem sido há muito tempo a maior fabricante de smartphones graças à dominação do iPhone no segmento de alto padrão do mercado. Mas, no ano passado foi o primeiro em que também liderou em quantidade de celulares produzidos.

A Samsung, que está se preparando para lançar seu modelo principal Galaxy S24 esta semana, registrou uma queda de 13,6% nos envios no ano passado, à medida que a Huawei recuperou participação na China e fabricantes de celulares Android mais baratos registraram crescimento mais forte.

Em particular, a fabricante chinesa Transsion -cujas marcas Tecno, Infinix e itel a tornaram a empresa dominante de smartphones na África- cresceu 30,8% no ano passado, colocando-a entre as cinco primeiras, atrás da Xiaomi e Oppo.

PREÇOS

S24 (Nas cores preto, cinza, violeta e creme)

128GB - R$ 5.999 256 GB - R$ 6.499 S24+ (Nas cores preto, cinza, violeta e creme)

256 GB - R$6.999 512 GB - R$7.999 S24 Ultra (Nas cores titânio, preto, cinza, violeta e creme)

256 GB - R$ 9.999 512 GB - R$ 10.999 1 TB - R$ 12.999