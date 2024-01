SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - SÃO PAULO, SPP (FOLHAPRESS_ O dólar abriu em leve queda nesta quinta-feira (18), em dia de ajustes após ter registrado altas nos últimos pregões.

"Os mercados ensaiam respiro nesta quinta-feira após os tombos dos últimos dias. Expectativas de corte de juros nos EUA vêm sendo reduzidas, e atualmente mercado já não precifica como provável um início dos cortes de juros já em março", diz a equipe da Guide Investimentos.

Desde o início do ano, as Bolsas globais vêm registrando queda por conta da frustração das expectativas do mercado sobre uma possível antecipação dos cortes de juros nos Estados Unidos, após dados mais fortes que o esperado de emprego e inflação no país.

Nesta quinta, o dia é de recuperação, mas o Ibovespa caminha para fechar mais uma semana de perdas. Já o dólar deve registrar valorização semanal.

Às 9h30, o dólar caía 0,29%, cotado a R$ 4,915.

Na quarta (18), a Bolsa brasileira fechou em queda de 0,59% nesta quarta-feira (17), aos 128.523 pontos, com investidores ajustando posições em meio a redução do otimismo sobre cortes de juros nos Estados Unidos.

O dólar, por sua vez, fechou em leve alta de 0,10%, cotado a R$ 4,929.