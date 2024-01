SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem conferir quanto irão receber de renda previdenciária neste ano. A consulta ao extrato de pagamento pelo Meu INSS foi liberada nesta terça-feira (23).

Os novos valores corrigidos pelo salário mínimo serão depositados a partir de 25 de janeiro para quem recebe o piso nacional, de R$ 1.412, em 2024. Segurados com renda mensal acima do piso terão seus pagamentos reajustados pela inflação creditados a partir de 1º de fevereiro.

Segundo o Ministério da Previdência Social, 27.349.843 pessoas recebem até um salário mínimo e 12.028.324 ganham acima do piso nacional. Desse total, 5.761.215 são benefícios assistenciais.

*

COMO CONSULTAR O EXTRATO

Para saber a data do pagamento basta ver o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Por exemplo, se fosse 987.654.321-0, o pagamento seria na data estabelecida para o número 1. Neste ano, benefícios no valor de um salário mínimo com final 1 serão pagos no dia 25 de janeiro.

Para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Ao ligar, informe o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os segurados com acesso à internet podem acessar o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/). Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para aparelhos com sistemas Android e iOS.

1 - Acesse o Meu INSS com o login e a senha

2 - Clique na opção "Extrato de Pagamento"

3 - Clique no mês desejado

4 - Vai aparecer o valor bruto do novo benefício e o detalhamento dos descontos, se houver

5 - Se desejar imprimir, clique em "Baixar PDF"

Para correntistas do Banco do Brasil e da Caixa também é possível usar os serviços de home banking acessando a opção:

- "Previdência Social", para o Banco do Brasil

- "Extrato Previdenciário", na Caixa

Pelo extrato de pagamento o beneficiário também pode conferir se o valor está sendo depositado corretamente, sem descontos indevidos.

O documento tem informações sobre empréstimos consignados, 13º salário e o que mais possa descontar ou acrescentar valor ao benefício.

1 - Após inserir a senha, na tela inicial, no quadro "Meus Benefícios", o segurado deve clicar no símbolo do olho. Deve aparecer a competência de janeiro, o valor final do benefício (após os descontos), a data prevista para o pagamento e se está ou não bloqueado para empréstimos

2 - Ao clicar em "Detalhar", na página seguinte, o sistema mostrará o valor final da aposentadoria (após descontos) e o valor que está disponível para consignado, se houver

O QUE APARECE NO EXTRATO

- Valor de MR do período: valor do benefício bruto, com o reajuste anual, sem considerar os descontos

- Consignação empréstimo bancário (se houver): desconto do empréstimo que o segurado tiver em andamento

- Abatimento a beneficiário maior de 65 anos: aposentados e pensionistas têm direito a uma cota adicional de isenção do Imposto de Renda

- Imposto de Renda: valor do desconto feito na fonte, para benefícios acima do limite de isenção

- Também podem aparecer outros descontos, como o de associações e sindicatos, por exemplo

- Período de pagamento

- Banco que fará o pagamento

No caso do empréstimo consignado há um relatório específico. Ao acessar "Extrato de Empréstimo Consignado", o segurado confere seu histórico nessa operação, com os nomes das instituições cedentes, número de contratos ativos ou encerrados, valores contratados, número de parcelas, prazos e a margem consignável disponível.

REAJUSTE ANUAL PARA BENEFÍCIOS ACIMA DO PISO

Quem acaba de ter um benefício concedido pode acessar ainda o extrato de concessão, que traz todos os detalhes da renda, como data de requerimento, valor do benefício, banco e local para saque e processo de cálculo.

Os segurados que se aposentaram ou começaram a receber pensão ou auxílio ao longo de 2023 e têm benefícios acima do mínimo não receberão integralmente o reajuste de 2024. Neste caso, a correção será proporcional à variação do INPC no período em que o benefício foi concedido. Confira abaixo:

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - REAJUSTE (%)

Até janeiro de 2023 - 3,71

em fevereiro de 2023 - 3,23

em março de 2023 - 2,44

em abril de 2023 - 1,79

em maio de 2023 - 1,26

em junho de 2023 - 0,89

em julho de 2023 - 0,99

em agosto de 2023 - 1,08

em setembro de 2023 - 0,88

em outubro de 2023 - 0,77

em novembro de 2023 - 0,65

em dezembro de 2023 - 0,55

O benefício fica disponível para saque por aproximadamente 60 dias. Caso o segurado não faça a retirada nesse período, os valores correspondentes serão devolvidos ao INSS.

Todos os benefícios do INSS têm limite de valor. É o chamado teto do INSS, que também varia de acordo com a porcentagem do INPC. Dos atuais R$ 7.507,49, o teto sobe para R$ 7.786,02 em 2024.