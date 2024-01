SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O francês Bernard Arnault tornou-se o homem mais rico do mundo nesta sexta-feira (26), após as ações do grupo de artigos de luxo LVMH terem subido 13% na manhã de sexta.

Com isso, o patrimônio líquido do bilionário atingiu US$ 207,8 bilhões (R$ 1,02 trilhão), devido ao acréscimo de US$ 23,6 bilhões (R$ 115,9 bilhões) com a subida das ações, de acordo com o ranking da revista Forbes.

Arnault ultrapassou Elon Musk, dono de empresas como Tesla e X (antigo Twitter), que tem US$ 204,5 bilhões (R$ 1 trilhão) em patrimônio.

A alteração é decorrência do momento atravessado pelas principais empresas dos dois bilionários. Na quinta-feira (25), o grupo LVMH anunciou um recorde de vendas e faturamento ao atingir 86 bilhões de euros (cerca de US$ 93,4 bilhões ou R$ 458,69 bilhões) e 15,2 bilhões de euros (US$ 16,5 bilhões ou R$ 81,03 bilhões), respectivamente. Em vendas, houve aumento de 9% em relação ao ano anterior, enquanto o lucro líquido cresceu 8%.

O LVMH controla marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany, Tag Heuer e Chandon. Na semana, Arnault também divulgou que dois de seus filhos (Alexandre, 31, e Frédéric, 29) entraram no conselho de administração do grupo. Os cinco filhos do bilionário também são responsáveis por dirigirem empresas do conglomerado.

Por outro lado, Musk viu as ações da Tesla despencarem mais de 12% em valor de mercado na quinta-feira, um dia depois de o bilionário divulgar que o crescimento de vendas da fabricante de carros elétricos diminuirá neste ano e que irá priorizar a fabricação de um novo modelo.

A desvalorização resultou na perda de US$ 80 bilhões (R$ 392,88 bilhões) em apenas um dia para a empresa, sendo que Musk viu o patrimônio líquido cair US$ 18 bilhões (R$ 88,39 bilhões), de acordo com a Forbes.

"As manchetes da Tesla foram essencialmente de mal a pior", disseram os analistas da TD Cowen, observando que a receita e o lucro do quarto trimestre também ficaram abaixo das expectativas. A Tesla também perdeu o posto de líder em vendas no ramo, sendo ultrapassada pela BYD. Musk também enfrenta problemas no X, que é alvo de questionamentos sobre o seu combate à desinformação.

Com esta mudança, Arnault volta a liderar o ranking da Forbes após sete meses. Ele esteve na frente da lista em quase todo o primeiro semestre de 2023, sendo ultrapassado por Musk em 8 de junho de 2023.

Veja a lista dos dez mais ricos do mundo, segundo a Forbes

Posição - Nome - Patrimônio líquido (em US$)

1° - Bernard Arnault - 207,8 bilhões

2° - Elon Musk - 204,5 bilhões

3° - Jeff Bezos - 181,5 bilhões

4° - Larry Ellison - 142,4 bilhões

5° - Mark Zuckerberg - 139,4 bilhões

6° - Larry Page - 126,6 bilhões

7° - Warren Buffett - 126,4 bilhões

8° - Bill Gates - 122,8 bilhões

9° - Sergey Brin - 121,2 bilhões

10° - Steve Ballmer - 118,6 bilhões

Fonte: Forbes