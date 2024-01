SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar abriu com uma leve queda nesta segunda-feira (29), enquanto o mercado financeiro aguarda as decisões sobre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos.

Enquanto por lá a expectativa é de manutenção na taxa básica de juros, aqui a Selic deve cair 0,5 ponto percentual para 11,25%.

Às 9h02, a moeda norte-americana subia 0,13%, cotada a R$ 4,9173 para venda.

Na sexta, o dólar teve a quarta sessão consecutiva de baixa ante o real, com as cotações reagindo à divulgação de dados de inflação dentro do esperado nos EUA, que deram força a divisas de países emergentes e exportadores de commodities, como o Brasil.

O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9110 na venda, em baixa de 0,24%. Na semana, a divisa acumulou queda de 0,33%. Em janeiro, porém, o dólar acumula elevação de 1,22%.

Por trás do movimento estava a divulgação de dados de inflação favoráveis nos EUA.

O índice de preços PCE, acompanhado de perto pelo Federal Reserve, subiu 0,2% no mês passado e avançou 2,6% nos 12 meses até dezembro, repetindo o resultado de novembro. Economistas consultados pela Reuters previam altas de 0,2% no mês e de 2,6% na base anual.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice PCE subiu 0,2% no mês passado, depois de avançar 0,1% em novembro. O chamado núcleo do PCE desacelerou a alta para 2,9% na base anual, o menor ganho desde março de 2021, após avanço de 3,2% em novembro.

"Inflação americana [está] dando bons sinais, mostrando que há convergência, praticamente voltando para aquele nível pré-pandemia, mais próximo da meta de 2%. Portanto, uma excelente notícia para a política monetária americana", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, em comentário enviado a clientes.

Neste cenário, moedas como o real, o peso mexicano e o peso colombiano ganharam força ante o dólar, ainda que os rendimentos dos Treasuries oscilassem em alta na sexta-feira.

Já o Ibovespa fechou em alta na última sexta, ultrapassando os 129 mil pontos no melhor momento, em desempenho apoiado particularmente na performance positiva de Vale, Petrobras e Itaú Unibanco, o que assegurou o primeiro ganho semanal no ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,62 %, a 128.967,32 pontos., acumulando uma alta de 1,04% na semana. Na máxima do dia, chegou a 129.252,15 pontos. Na mínima, a 127.868,8 pontos.