SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fabricante de carros elétricos de Elon Musk, Tesla, anunciou um recall que pode atingir quase todos os carros vendidos pela companhia nos Estados Unidos. O chamado inclui os modelos Cybertruck 2024, Model 3 (de 2017 a 2023), Model S (2012 a 2023), Model X (2016 a 2024) e Model Y (2019 a 2024).

No total, o chamado tem escopo de 2.193.869 veículos, de acordo com o documento publicado pela NHTSA (agência americana responsável por segurança no trânsito) na quinta-feira (1º).

O recall diz respeito à correção do tamanho da fonte usada em luzes de alerta dos sistemas de freio e auxílio à manobra, atualmente inadequado segundo os padrões da agência reguladora.

"Esse erro pode dificultar a leitura de informação crucial de segurança", alerta o comunicado.

A Tesla terá de fazer as adequações necessárias sem cobrar pelo serviço. Proprietários dos veículos citados devem receber mensagens da empresa até o próximo dia 30 de março.

A NHTSA deu cinco dias, contados a partir de quinta, para a companhia entregar um primeiro rascunho do comunicado à agência.

Esse é o segundo recall de grande escala da empresa em menos de dois meses. Em 13 de dezembro, a empresa anunciou uma atualização de urgência no sistema de piloto automático de seus carros para evitar uso indevido da tecnologia.