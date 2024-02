Consumidores nos EUA quase não alteraram suas expectativas de inflação para os próximos anos, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 12, pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York. O levantamento de janeiro do Fed de NY mostra que os consumidores seguem esperando inflação de 3% em um ano e de 2,5% em cinco anos, as mesmas leituras da pesquisa anterior.

Já para os próximos três anos, a expectativa média de inflação diminuiu para 2,4% em janeiro, ante 2,6% em dezembro.