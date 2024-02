A presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch, afirmou nesta segunda-feira, 12, que os bancos da zona do euro não estão imunes a riscos e eventos inesperados no longo prazo, como mudanças na economia real, riscos geopolíticos, digitalização e ambientes cada vez mais competitivos.

Para ela, isto representa a necessidade de mais ações de gerenciamento de riscos e de supervisão bancária.

"Há uma mensagem clara aqui: os bancos devem continuar altamente focados em gerenciar riscos e melhorar a resiliência e sustentabilidade dos seus modelos de negócio", enfatizou Claudia Buch, destacando, por exemplo, a oportunidade de aumentar o capital ou adaptar infraestrutura de tecnologia.

A dirigente nota que o ciclo de aperto monetário traz ainda mais incertezas para o cenário do sistema bancário, tendo em vista que seus efeitos não foram completamente transmitidos até o momento e podem afetar em perda de crédito e no comportamento de depósitos.