SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Coca-Cola abriu inscrições para o Coletivo Online, curso online e gratuito para jovens a partir de 16 anos. São dez mil vagas disponibilizadas para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos que buscam o primeiro emprego.

A trilha de aprendizagem está disponível para todo o território nacional em 12 videoaulas, que podem ser assistidas pelo WhatsApp.

Entre os requisitos para participar estão ter entre 16 e 25 anos, ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, possuir internet e WhatsApp para receber avisos. Para se inscrever, acesse este link: https://s2402.pr-agencia.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmluc3RpdHV0b2NvY2Fjb2xhYnJhc2lsLm15LnNpdGUuY29tJTJGam92ZW0lMkZzJTJGaW5mb3JtYWNvZXMlM0Z1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RJTVBSRU5TQSUyNnV0bV9zb3VyY2UlM0RJbXByZW5zYVJldmVyc2E6Mjk4OTI1MTMyMzplbGlhbmUudHJpbmRhZGVAZ3J1cG9mb2xoYS5jb20uYnI6NjY2YzA3OjZm.

Após a conclusão do curso, destinado a jovens socialmente vulneráveis que desejam mudar a realidade financeira da família a partir do empoderamento econômico, os participantes podem se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas com 400 empregadores parceiros.

O Coletivo Online é o maior programa de empregabilidade de jovens no Brasil e faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que já impactou quase 350 mil jovens em comunidades pelo país. Do total de beneficiados, mais de 105 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.