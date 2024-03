SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira operava sem direção definida nesta quinta-feira (7), enquanto investidores aguardam a divulgação de novos balanços corporativos de companhias locais, incluindo as demonstrações da Petrobras, que também deve anunciar decisão sobre dividendos.

O anúncio ocorre após falas do presidente da estatal, Jean Paul Prates, sobre planos de maior cautela da Petrobras para a distribuição de remuneração aos acionistas, tendo como pano de fundo a transição energética.

No câmbio, o dólar apresentava leve queda, enquanto investidores aguardam novos pronunciamentos do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, e mais dados sobre o mercado de trabalho americano.

Às 11h, o Ibovespa tinha oscilação negativa de 0,03%, praticamente estável aos 128.841 pontos, enquanto o dólar recuava 0,11%, cotado a R$ 4,938.

Segundo economistas da Guide Investimentos, "os mercados globais estão operando em tom de acomodação" antes do novo depoimento de Powell ao Congresso norte-americano e da decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), que deve deixar a política monetária inalterada.

Powell disse na quarta-feira a parlamentares da Câmara dos Deputados dos EUA que reduções dos juros "provavelmente serão apropriadas" ainda este ano, "se a economia evoluir conforme o esperado, embora também tenha alertado que o progresso contínuo na redução da inflação "não está garantido".

Nos mercados financeiros, a avaliação foi de que não houve mudança relevante na comunicação de Powell ante falas anteriores dele e de outros membros da diretoria do Federal Reserve.

"Um velho ditado americano diz que 'no news is good news'; em uma tradução livre, 'não ter notícia é uma boa notícia'. O sentido mais profundo é simples: se não houver nenhum fator novo para ser analisado, as projeções e expectativas anteriores permanecem inalteradas", disse a Levante Investimentos em relatório a clientes.

"Esse foi o sentido da reação moderadamente positiva dos investidores na quarta-feira após o depoimento de Powell na Câmara dos Deputados americana. Nesta quinta, Powell deverá repetir a dose, mas no Senado."

Sem grandes surpresas com Powell, os mercados se voltam para os dados de emprego de forma a entender se a economia dos EUA está caminhando numa direção que permitirá cortes de juros ainda no primeiro semestre deste ano.