SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira abriu em forte queda de quase 2% nesta sexta-feira (8), pressionada com as atenções voltadas para as ações da Petrobras, após a estatal frustrar expectativas no mercado ao decidir não pagar dividendos extraordinários.

A Petrobras anunciou na noite de quinta-feira (7) que encerrou 2023 com lucro líquido de R$ 124,6 bilhões. Esse primeiro resultado da gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma queda de 33,8% em relação aos R$ 188,3 bilhões registrados em 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro (PL).

Naquele ano, o resultado da estatal foi o maior registrado por uma empresa brasileira. Em 2021, o lucro já havia sido o maior da história da petroleira.

Nesta manhã, as ações da estatal caem mais de 11% e são negociadas em leilão, para evitar distorções no Ibovespa. Já a Bolsa registrava queda de 1,77%.

A Bolsa brasileira registrou queda de 0,42% e fechou aos 128.339 pontos nesta quinta-feira (7), pressionada justamente por um recuo de 1,10% nas ações da Petrobras, que foram as mais negociadas da sessão, enquanto investidores aguardavam a divulgação do balanço financeiro de 2023 da estatal.

O anúncio ocorreu após falas recentes do presidente da estatal, Jean Paul Prates, sobre planos de maior cautela da Petrobras para a distribuição de remuneração aos acionistas, tendo como pano de fundo a transição energética.

No câmbio, o dólar registrou leve queda de 0,21%, terminando o dia cotado a R$ 4,933, enquanto investidores repercutem novos pronunciamentos do presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), Jerome Powell, e aguardam mais dados sobre o mercado de trabalho americano.