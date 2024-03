SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) derrubou uma barreira que estabelecia limite semanal de 170 voos regulares de passageiros entre Brasil e Argentina. Agora, as companhias estarão livres para determinar a quantidade de viagens entre os destinos.

A medida foi divulgada pela agência reguladora nesta quarta-feira (13) e faz parte de um memorando assinado no começo do mês entre a Anac e a Administração Nacional de Aviação Civil da Argentina.

Segundo a Anac, até a assinatura do memorando, a quantidade de frequências semanais era de 163 voos do Brasil para a Argentina --ou seja, perto do teto antes permitido.

"A medida dará mais flexibilidade às empresas para planejarem suas operações, podendo levar ao aumento da oferta dos serviços e à ampliação da concorrência nas rotas que ligam Brasil e Argentina", afirmou a Anac em nota à imprensa.

Procurada pela reportagem, a agência brasileira disse que a barreira existia por falta de um acordo mais amplo negociado entre os dois países.

A medida acordada neste mês já está valendo. Segundo a autarquia, posteriormente, será assinado um acordo bilateral entre os dois países, convalidando os termos do memorando.

À reportagem, a Gol, que opera voos para o país vizinho, disse que é favorável a toda medida que estimule a demanda por viagens e ajude a democratizar o transporte aéreo. Já a Latam afirmou que está apurando as informações.