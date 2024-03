SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carros voadores devem chegar em dois anos, mercado espanhol Dia anuncia que irá fechar 343 lojas e concentrar operação em SP, e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (15).

**ONDE OS CARROS VOADORES VÃO POUSAR?**

Previstos para começar a operar nos próximos anos, os ?carros voadores? ainda têm poucos lugares definidos para pousar e decolar no Brasil.

ENTENDA

A estrutura dos eVTOLs (sigla para aeronaves de decolagem e pouso na vertical) é semelhante a dos helipontos, mas exige acesso abundante a energia elétrica para recarregar a bateria das aeronaves, algo que pode não ser encontrado em todo edifício.

Um breve contexto: Os eVTOLs ou carros voadores são considerados alternativas menos poluentes, de menor autonomia, mais silenciosas e que prometem ser mais em conta que os helicópteros.

A ideia é que um trajeto de 100 quilômetros em um carro voador custe cerca de US$ 100 (quase R$ 500) por pessoa. Mais adiante, os custos seriam ainda menores pela aeronave não precisar de piloto.

DE VOLTA PARA 2024

Enquanto as aeronaves não chegam ?estão em processo de produção, e ainda precisarão passar por certificação?, os agentes do setor já se preocupam com um eventual congestionamento aéreo que pode acontecer no futuro.

O temor é principalmente para São Paulo, cidade que concentra uma das maiores frota de helicópteros do mundo.

O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) é o responsável por gerir o tráfego e está recebendo sugestões públicas para as diretrizes de voos de eVTOLs até o fim de março.

REBAIXADO

Em relatório recente da consultoria KPMG, o Brasil caiu da 8ª para a 11ª posição entre os países mais bem preparados para receber os carros voadores.

? A consultoria afirma que a queda não significa uma piora do mercado nacional, mas um avanço de outros países.

? Um dos problemas apontados pela consultoria é a conectividade do Brasil, já que no futuro essas aeronaves voariam conectadas à internet.

Entre as principais fabricantes globais de carros voadores está a Eve, controlada pela Embraer. A empresa tem quase 3 mil encomendas pelas aeronaves, que serão produzidas em Taubaté.

Por falar em Embraer? As ações da fabricante brasileira terminaram em alta de 10% nesta quinta. O Morgan Stanley dobrou o preço-alvo da ação, afirmando que a empresa assumirá parte da demanda excedente de Boeing e Airbus.

**DIA FICA SÓ EM SP**

O espanhol Dia disse nesta quinta que vai concentrar sua operação brasileira nas lojas do estado de São Paulo. Todas as outras unidades do país ?343 pontos? serão fechadas.

As lojas paulistas somam 244 unidades.

A JUSTIFICATIVA

A empresa afirmou que tomou a decisão após persistentes resultados negativos. As unidades paulistas, segundo o Dia, têm maior rentabilidade e permitem que o grupo reduza seus custos.

A ideia é destinar os recursos para mercados mais rentáveis e com maior potencial de crescimento para o grupo na Espanha e na Argentina, disse a empresa espanhola.

EM NÚMEROS

30 milhões de euros foi o prejuízo global do grupo Dia em 2023;

154 milhões de euros (cerca de R$ 837 milhões) foi o resultado negativo da operação brasileira no ano passado.

**PARA ASSISTIR**

"Silicon Valley" - série de seis temporadas disponível na Max

A série de comédia retrata a batalha de seis programadores para construírem uma carreira bem sucedida no Vale do Silício, na Califórnia.

Apesar de ser uma ficção, ela mostra com fidelidade os desafios de muitos jovens que tentam empreender em um ambiente cercado de tecnologias disruptivas, bilionários sem escrúpulos e big techs muito fortalecidas.

Tanto que foi elogiada por Bill Gates, fundador da Microsoft, por retratar de forma bastante fiel a realidade.

ALÉM DA ECONOMIA

Onde ver "Todos Menos Você", comédia romântica inspirada em Shakespeare.

Amizade entre jornalistas guia a nova série "As Garotas do Ônibus".

*O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Haddad deve adiar envio da reforma do IR e descumprir prazo constitucional. Decisão desobedece emenda da reforma tributária que determinou prazo até a próxima terça (19).

GOVERNO LULA

Governo Lula avalia Mantega no conselho da Braskem após revés na Vale. Presidente tentou emplacar ex-ministro em mineradora; mandatos na petroquímica se encerram em abril.

ENERGIA LIMPA

Ubatuba terá 4 bi de euros para hidrogênio verde e despoluição de rios. Fundação belga coordenará planta na cidade voltada à exportação para a UE.

JUSTIÇA

Gerente é demitido por dar ração de cachorro a funcionárias no Dia da Mulher. Justiça do Trabalho confirmou justa causa; ex-gerente tentou recorrer da decisão, mas recurso foi negado.

INSS

Governo antecipa 13º do INSS para abril e maio. Decreto foi publicado no Diário Oficial da União; medida tem o objetivo de estimular a economia.