SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira registrava mais uma sessão de queda e deve terminar a semana abaixo dos 128 mil pontos. Nesta sexta (15), o Ibovespa era pressionado principalmente pelo forte declínio da Vale, seguindo a fragilidade do minério de ferro no exterior.

Já o dólar abriu em alta e chegou a ultrapassar os R$ 5, mas ainda mantém-se sem grandes alterações antes da próxima reunião do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), que terá início na terça (19).

A expectativa do mercado é que o banco central dos EUA mantenha os juros inalterados, mas investidores aguardam sinalizações do Fed sobre seus próximos passos para alinhar as apostas sobre quando as taxas vão começar a cair. Atualmente, o consenso é de que o afrouxamento monetário deve ser iniciado em junho.

No pico do dia, a moeda à vista chegou a ser negociada em R$ 5,0024 na venda, alta de 0,29%. O dólar havia superado brevemente a marca R$ 5 na segunda-feira (11), e, antes disso, a última vez em que havia cruzado esse patamar fora no início de fevereiro.

"Com poucos indicadores significativos previstos no calendário antes do encontro do Fed para decidir sobre as taxas de juros e divulgar seu gráfico de pontos na próxima semana, os mercados poderão seguir voláteis enquanto os investidores avaliam a perspectiva com as informações coletadas nesta semana", disse a Guide Investimentos em nota a clientes.

Às 11h, o Ibovespa recuava 0,34%, aos 127.247 pontos, enquanto o dólar avançava 0,15%, cotado a R$ 4,994.

Na quinta (13), a Bolsa brasileira voltou a cair, revertendo ganhos da sessão anterior puxada por recuo das ações da Vale ?que, por sua vez, acompanharam os preços do minério de ferro no exterior.

Além da Vale, a CSN também teve desempenho negativo, registrando a maior baixa do dia ao cair quase 4%. Outras empresas ligadas ao setor, como a Gerdau, também recuaram.

"A CSN cai junto com outros nomes do setor de siderurgia, com o mercado enxergando risco de demanda por aço junto com o risco de aumento da oferta de aço vindo da China", afirma Leandro Petrokas, diretor de pesquisa e sócio da Quantzed

Baixas das ações da Petrobras, que ficaram entre as mais negociadas do pregão, também pressionaram o Ibovespa.

Com isso, o principal índice da Bolsa fechou em baixa de 0,24%, aos 127.689 pontos.

No câmbio, o dólar registrou leve alta de 0,22% e terminou o dia cotado a R$ 4,987.