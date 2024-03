A S&P Global Ratings reiterou a nota de crédito soberano da Espanha em A no longo prazo e em A-1 no curto prazo, com perspectiva estável. Em comunicado sobre a decisão, a agência cita a expectativa de que o governo siga implementando o processo de consolidação fiscal no horizonte até 2027, em meio a juros elevados e pressões de gastos.

A instituição reconhece que o governo minoritário do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, dependerá do apoio de uma coalizão formada por partidos heterogêneos, o que poderá prejudicar a execução da política econômica.

No entanto, a S&P pondera que o país deve ter crescimento econômico acima dos pares da zona do euro nos próximos anos, enquanto a posição externa melhora e reduz riscos de liquidez.