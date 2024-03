BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto que cria o Paten (Programa de Aceleração da Transição Energética), incluindo a possibilidade do uso de dinheiro dos precatórios e também contemplando o setor de gás natural, que tem grande impacto ambiental, e as PCH (Pequenas Centrais Hidrelétricas).

O texto, relatado pela deputada Marussa Boldrin (MDB-GO), ainda pode ser alterado por meio de destaques, que devem ser votados na quarta-feira (20). Em seguida, o projeto passa a tramitar no Senado.

O projeto cria dois novos mecanismos voltados à transição energética, o principal deles chamado de Fundo Verde.

Pelo texto aprovado nesta terça, titulares de créditos perante a União poderão usar este montante como garantia para conseguir linhas de financiamento, desde que voltados para projetos com tal finalidade.

Nesse rol, por exemplo, entram taxas como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS e Cofins e, conforme definido na versão mais recente do texto, também precatórios ?tópico que gerou resistência durante a tramitação do texto.

Um dos argumentos foi de que essa possibilidade poderia gerar insegurança jurídica, pois o tema está em debate no STF (Supremo Tribunal Federal). Membros do governo também resistiram à ideia.

Quem irá administrar o Fundo Verde, pela proposta, é o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Outra possibilidade criada pelo projeto é o uso montantes de transações tributárias ?valores de acordos firmados pelo contribuinte para quitação de dívidas com a União? para conseguir linhas de crédito voltadas à transição energética.

Sob reserva, técnicos e parlamentares citam a cifra de R$ 800 bilhões como o potencial máximo que o Paten pode alcançar em financiamento, mas não foi apresentado nenhum estudo que comprovasse tal montante.

Opositores da proposta dizem, também diante de anonimato, que o uso de créditos com a União beneficia empresas mais ricas, que costumam ter mais valores a receber.

Assim, o programa acabaria não contribuindo para o surgimento de novas iniciativas.

O texto define que os projetos que podem ser financiados pelo programa sejam relacionados à energia de matriz sustentável e "proporcionem benefícios socioambientais ou mitiguem impactos ao meio ambiente".

Em uma das últimas versões do texto, no entanto, a gama considerada dentro deste escopo foi ampliada. O setor de gás natural foi incluído, assim como centrais hidrelétricas até 50 MW (megawatt) ?as chamadas Pequenas Centrais Hidrelétricas.

Antes, o texto previa o financiamento de projetos de desenvolvimento e produção de "combustíveis renováveis". A este trecho, foi acrescida a frase "e de baixo carbono", o que também amplia as possibilidades de aplicabilidade do mecanismo.

Para o Paten, também serão considerados programas voltados às seguintes tecnologias: etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel, biometano, biogás, hidrogênio verde, energia com captura de carbono, energia solar e eólica.

Também podem ser contempladas iniciativas voltadas à substituição de fontes de energia poluente por fontes renováveis ou da descarbonização de meios de transporte.

Durante a tramitação do texto, chegou-se a tentar incluir no rol de temas contemplados pelo programa os carros elétricos e também restringir a área de etanol ao combustível de segunda geração ?que tem uma pegada de carbono ainda menor. Nenhuma das duas mudanças constou na última versão do texto.

Os mecanismos de controle e governança do Paten devem ser definidos regulamentação.

Segundo o texto, são objetivos do Paten "fomentar o financiamento de projetos de desenvolvimento sustentável", "aproximar as instituições financiadoras" que tenham este foco e "promover a geração e o uso eficiente da energia de baixo carbono".

Nesta terça-feira, a relatora também aceitou emenda do deputado Elmar Nascimento (União-BA) para inserir baterias elétricas no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores.