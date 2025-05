Com investimento total estimado em R$ 253 milhões, sendo R$ 248,5 milhões do BNDES e R$ 4,5 milhões de contrapartida do governo estadual, o projeto prevê a ampliação por até seis vezes da faixa existente. A expectativa é de geração de 430 empregos durante a execução das obras.

“Mais do que uma intervenção local, a Nova Rua da Marinha é uma artéria estruturante que beneficiará toda a Região Metropolitana, melhorando o acesso a importantes equipamentos, como o Aeroporto Internacional, o Estádio Mangueirão, o Hangar Centro de Convenções e diversas unidades de saúde”, afirmou a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

De acordo com o banco, a nova configuração da avenida irá transformar a Rua da Marinha numa via estrutural, que irá interligar a Rodovia Augusto Montenegro à Avenida Centenário. As obras irão ampliar a largura atual, de 7,2 metros, para até 75 metros, com três faixas por sentido, canteiro central, faixas exclusivas para transporte público, ciclovias e áreas de estacionamento.

A Nova Rua da Marinha está prevista no Plano Diretor de Belém desde 2008. O empreendimento também prevê a construção de pontes, rotatórias e faixas de pedestres elevadas e deverá melhorar o escoamento do tráfego da Região Metropolitana de Belém e reduzir em até 33% o tempo médio de deslocamento no trajeto de 7,8 km entre os dois extremos da via.

Tags:

BNDES | Rua da Marinh