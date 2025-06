O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (23) vendido a R$ 5,503, com queda de R$ 0,022 (-0,4%). A cotação chegou a operar em leve alta durante a manhã, mas passou a cair durante a tarde. Na mínima do dia, por volta das 12h15, chegou a R$ 5,49.

Com o desempenho desta segunda, a moeda norte-americana cai 3,78% em junho. Em 2025, a divisa recua 10,92%.

O mercado de ações teve mais um dia de resultados negativos. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 136.550 pontos, com queda de 0,41%, no menor nível desde o último dia 10. O indicador foi influenciado pelas ações da Petrobras, as mais negociadas na bolsa brasileira, que caíram por causa do recuo de 7% da cotação internacional do petróleo.

As ações ordinárias (com direito a voto em assembleia de acionistas) da Petrobras caíram 2,81%. Os papéis preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos) recuaram 2,5%.

O barril do tipo Brent, usado nas negociações internacionais, caiu 7% nesta segunda, para US$ 71, após navios continuarem passando pelo Estreito de Ormuz, apesar da ameaça de bloqueio iraniano. O parlamento do país aprovou a medida, após o bombardeio de instalações nucleares do Irã pelos Estados Unidos.

Sem notícias econômicas no Brasil, o mercado financeiro concentrou-se no exterior. Apesar do ataque de mísseis iranianos a instalações militares dos Estados Unidos no Iraque e no Catar, a divulgação de que não houve feridos fez o dólar cair. A queda intensificou-se após o presidente Donald Trump declarar que o Irã avisou os Estados Unidos do ataque.

*Com informações da Reuters

Bolsa de Valore | Conflito no Oriente Médio | Dólar | Mercado Financeiro