O ato foi em defesa da reforma tributária com “a taxação dos bilionários, bancos e bets”, anunciaram os manifestantes nas redes sociais. Segundo as entidades, uma outra manifestação deve acontecer no dia 10, às 18h, na avenida Paulista, em frente ao prédio do Museu de Arte de São Paulo (MASP).

Reduzir a desigualdade

Também nas redes sociais, os participantes publicaram um manifesto: “No Brasil, taxar os super ricos é crucial para reduzir a desigualdade. São lucros e dividendos que seguem intocados, enquanto a maioria trabalhada muito e paga caro por tudo”, denunciaram.

O local escolhido para o ato - a sede do Itaú BBA - foi escolhido pelos organizadores do ato por ser o prédio mais caro do Brasil, adquirido pelo banco no ano passado por cerca de R$ 1,4 bilhão. O Itaú BBA é o braço de investimentos do banco. Procurado, o banco Itaú não se manifestou sobre a manifestação até o fechamento desta reportagem.

