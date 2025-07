>> Ouça na Radioagência Nacional:

Agência Brasil - Peru, Jordânia e Hong Kong retomam compra de carne de frango do Brasil

O Kuwait também reduziu as restrições ao produto proveniente do Rio Grande do Sul e do município gaúcho de Montenegro, local onde foi registrado o primeiro e único caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no país, em maio.. Outros 22 adotaram restrições limitadas ao estado do Rio Grande do Sul, ao município de Montenegro ou outras áreas. Brasil se declarou livre da gripe aviária no dia 18 de junho , após a desinfecção da granja afetada e não ter registrado nenhum outro caso pelo prazo de 28 dias.