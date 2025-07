A gente está fazendo o Minha Casa, Minha Vida em parceria com o governo federal, promovendo infraestrutura que vai dar dignidade às pessoas, tirando elas de uma situação de vulnerabilidade, de áreas de risco. O que estamos fazendo hoje é um conjunto de intervenções para melhorar a vida das pessoas, disse o prefeito Eduardo Paes.

. O programa do governo federal vai atender a Faixa 1, ou seja, as famílias com renda bruta de até R$ 2.850.

O Mangueira IBGE terá 11 blocos com quatro pavimentos cada e o Residencial Mangueira contará com seis pavimentos. No total, serão construídos 272 apartamentos, incluindo os adaptáveis para Pessoas com Deficiência (PcD), com barras de segurança nos banheiros. As unidades terão cerca de 44 m², com sala, dois quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda.

Os investimentos no Residencial Mangueira e no Mangueira IBGE serão de aproximadamente R$ 46 milhões. O programa prevê a geração de cerca de 100 empregos, com aproveitamento de mão de obra dos moradores da comunidade.

Com essas unidades residenciais, na Mangueira, a prefeitura do Rio atende a uma demanda da população e contribui para a redução do déficit habitacional na cidade. Moradia digna colabora com o desenvolvimento social e é uma forma de garantir a cidadania plena, ressaltou o secretário Municipal de Habitação, Diego Zeidan.



