As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 27, em meio ao bom desempenho de ações de tecnologia e às incertezas sobre as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

Liderando os ganhos, o índice sul-coreano Kospi avançou 2,25% em Seul, a 8.228,70 pontos, novo recorde, à medida que o entusiasmo com o boom da inteligência artificial (IA) segue impulsionando ações de fabricantes de semicondutores. A SK Hynix disparou 9,31%, juntando-se a um seleto grupo de empresas com valor de mercado acima de US$ 1 trilhão. Já a Samsung Electronics subiu 2,68%, após trabalhadores sindicalizados aceitarem uma proposta de bônus que afastou o risco de greve na maior fabricante de chips de memória do mundo.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei terminou estável em Tóquio, em 64.999,41 pontos, mas ações de tecnologia se destacaram, como Tokyo Electron (+2,1%) e Advantest (+4,05%). Em Taiwan, o Taiex avançou 1,68%, a 44.256,80 pontos, com ajuda da TSMC (+1,32%), maior fabricante terceirizada de semicondutores do mundo.

Na China e em Hong Kong, por outro lado, o dia foi de perdas, apesar de dados animadores sobre o lucro industrial chinês. O Xangai Composto recuou 1,25%, a 4.093,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,30%, a 2.834,85 pontos. O Hang Seng cedeu 1,06% em Hong Kong, a 25.328,23 pontos.

O apetite por risco na região asiática continuou limitado pela indefinição do conflito no Oriente Médio. A avaliação do mercado, porém, é que EUA e Irã seguem negociando para encerrar a guerra, embora tenham trocado ataques nesta semana, o que contribui para derrubar as cotações do petróleo. No fim da madrugada, o Brent recuava quase 4%, para perto de US$ 93 o barril.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou no azul, com ganho de 0,69% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.717,70 pontos.